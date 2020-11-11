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لأول مرة.. أفريقية الأصل ملكة جمال الولايات المتحدة

الملكة اسمها آسيا، لكنها من أفريقيا أصلا
الملكة اسمها آسيا، لكنها من أفريقيا أصلا

لأول مرة.. أفريقية الأصل ملكة جمال الولايات المتحدة

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لندن - العربية.نت ووكالات

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بعد أشهرٍ من التأجيل، بسبب "كورونا" المستجد، أقيم حفل مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة ليل الإثنين في قصر "غرايسلاند" للفنان الراحل إلفيس بريسلي في ولاية تينيسي، وفيه اختاروا أول أفريقية الأصل لتحمل لقب "ملكة جمال الولايات المتحدة" لعام 2020 الجاري.

ملكة جمال ولاية ميسيسيبي Asya Branch البالغة 22 سنة، هي من فازت باللقب وتاجه الذي صممته "دار معوض" للمجوهرات في دبي، فيما حلّت ملكة جمال ولاية أيداهو، كيم لاين، وصيفة أولى، إضافة إلى ملكة جمال ولاية أوكلاهوما، ماريا جين ديفيس، التي حلت صيفة ثانية، بأصوات لجنة حكام، ضمت الإعلامية آبي هورناسك، ورائدة الأعمال غلوريا مايفيلد بانكس، كما والمراسلة الرياضية التي فازت في 1999 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، كيمبرلي بريسلر، إلى جانب سيدة الأعمال سوزان يارا، كما وملكة والفائزة عام 2000 بمسابقة جمال الولايات المتحدة لينيت كول.

وتألّقت الملكة الجديدة في الحفل بتاج Power of Positivity الذي صمّمته دار معوّض للمجموهرات خصيصاً للفائزة بالمسابقة، وفيه 5 أحجار تنزانيت زرقاء محاطة بالماس، رافقها حبات من الياقوت والسافير الأزرق، فتلألأت ببريق يشّ بالإيجابية وبرسالة يحملها، ملخصها أن بالاتحاد والمشاركة الإيجابية يولد الاندفاع المساعد في بناء مستقبل أفضل.

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