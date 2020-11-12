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سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع

لوسي ليتبي

سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع

متحدث باسم الشرطة لصحيفة "الغارديان": لوسي ليتبي تواجه 8 تهم بالقتل و10 تهم بمحاولة قتل تتعلق بالفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2016

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دبي - العربية.نت

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جريمة هزت الرأي العام في بريطانيا قبل أعوام ظهرت تفاصيلها اليوم.

فقد أعلنت شرطة تشيستر الإنجليزية، الخميس، أنها اعتقلت ممرضة ووجهت إليها اتهامات بقتل 8 رضّع ومحاولة قتل 10 آخرين خلال العامين 2015 و2016 أثناء عملها في وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى في المدينة الواقعة غرب إنجلترا.

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وقالت الشرطة في بيان إن الممرضة لوسي ليتبي (30 عاماً) التي اعتقلتها مرتين في السابق لكن أفرجت عنها لعدم كفاية الأدلة ضدها، "اعتقلت مجدداً الثلاثاء، ومنذ ذلك الحين تم اتهامها" بارتكاب 8 جرائم قتل و10 محاولات قتل حدثت "خلال الفترة من يونيو 2015 ولغاية يونيو 2016" في قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى تشيستر في شيشاير، مشيرة إلى أن المتهمة ستمثل أمام القضاء الخميس.

إلى ذلك أوضح متحدث باسم الشرطة لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "سمحت دائرة الادعاء الملكية لشرطة شيشاير بتوجيه الاتهام إلى أخصائية الرعاية الصحية بالقتل فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في عدد من وفيات الأطفال في مستشفى تشيستر".

وأضاف أن ليتبي تواجه 8 تهم بالقتل و10 تهم بمحاولة قتل تتعلق بالفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2016.

يذكر أن الشرطة أعلنت الثلاثاء أنه يتم إطلاع آباء جميع الأطفال الرضع بشكل كامل على التطورات ويتلقون الدعم من الضباط.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

ووفق الصحيفة، فقد اعتقلت الشرطة ليتبي في 2018 و2019 وتم الإفراج عنها بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات. وبعد اعتقالها في السابق، فتشت الشرطة منزلها في منطقة بلاكون في تشيستر.

كما أضافت "الغارديان" أنه في مقابلة عام 2013 مع Chester and District Standard، قالت الممرضة إنها اعتنت بالأطفال الذين يحتاجون إلى مستويات مختلفة من الدعم.

وعملت في الوحدة كممرضة طالبة خلال ثلاث سنوات من التدريب قبل التأهل كممرضة أطفال في جامعة تشيستر عام 2011، واستمرت في الوحدة بعد التخرج.

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