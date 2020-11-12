صلاح يحصد جائزة "الملهم".. ويكشف: هذا هو سندي

عبر نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأربعاء، عن سعادته الغامرة لتكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن والده كان بمثابة السند له في مواجهة الظروف الصعبة، التي عانى منها خلال بداياته.

وقال على هامش تكريمه في الحفل الذي نظمه له الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة نظرا لمجهوداته الكبيرة التي حققها للكرة المصرية، وتحقيق بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا: "واجهت ظروفا صعبة في بداياتي. والدي ساندني وكان دائما يشجعني".

كما أضاف "بقول لكل أب ساند ابنك. ورسالتي لكل شخص أو شاب عنده هدف وحلم عاوز يحققه لازم تتعب علشان توصل للي عاوزه".

هذا وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بمنح صلاح جائزة "المهلم" باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

من جانبه، أكد وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، أن صلاح أصبح رمزاً ونموذجا للشباب المصري يحتذى به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف.

كما لفت رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، في كلمته إلى أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي للكرة المصرية بعدما تغنى به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.

ويتواجد صلاح حاليا في القاهرة مع منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراتي توغو (ذهابا وإيابا) يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون عام 2022.

من جانبه دعم نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه المصري محمد صلاح، ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للفرعون مع المنتخب، معلقا عليها: "صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب المصري"، حيث ظهر صلاح في المران الأول للمنتخب استعدادا لمواجهتي توغو.