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قطعة ماس بحجم بيضة عصفور باعها مزاد بـ  26 مليون دولار

بحجم بيضة عصفور، وكل غرام بـ 8 ملايين و900 ألف دولار
بحجم بيضة عصفور، وكل غرام بـ 8 ملايين و900 ألف دولار

قطعة ماس بحجم بيضة عصفور باعها مزاد بـ  26 مليون دولار

وبحسبة بسيطة نجد أن شاريها دفع 8 ملايين و900 ألف دولار بكل غرام

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لندن- العربية.نت  

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رست مطرقة الدلال في مزاد علني نظمته دار Sotheby's الدولية في جنيف أمس الأربعاء، على مجهول اتصل عبر الهاتف ودفع 26 مليون و600 ألف دولار، ليقتني ما عرضته "سوذبيز" للبيع، واكتظ المتنافسون ليشتروه، وهي قطعة ماس زهرية اللون بيضاوية الشكل، نراها في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، بحجم بيضة عصفور، فطولها 1.70 وعرضها 1.27 سنتيمتر، وهي من 14.85 قيراطا، بوزن يقل عن 3 غرامات، وبحسبة بسيطة نجد أن شاريها دفع 8 ملايين و900 ألف دولار بكل غرام.

القطعة التي سموها The Spirit of the Rose تيمنا بفرقة باليه شهيرة، جزء من واحدة، هي أكبر ما تم اكتشافه في روسيا على الإطلاق، وأكبر ما تم عرضه من الماس الزهري بمزاد أيضا، بعد واحدة شهيرة خطفت الأضواء حين بيعها قبل 3 سنوات في هونغ كونغ. الا أن قيراط "روح الورد" التي اشتراها المجهول أمس هو الأغلى بين كل ما تم بيعه من ماس في المزادات حتى الآن.

وكان منقبون عاملون في مجموعة Alrosa الروسية، عثروا في يوليو 2017 على الماسة الأصلية بجمهورية Sakha المعروفة أيضا باسم Yakutia في الشمال الشرقي السيبيري، واستغرق العمل الدقيق في التعامل معها ومعالجتها أكثر من عام، شمل تقطيعها وإعطائها شكلها البيضاوي، مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من سيرة الماسة التي يقل سعر قيراطها عن رقم قياسي سجلته ماسة Pink Legacy حين باعتها دار Christie's بخمسين مليون دولار في مزاد قبل عامين بجنيف، أي بمليونين و600 ألف دولار لكل قيراط.

ومن المعروف، أن ماسة CTF Pink Star البالغ عيارها 59.60 قيراطا، أي أقل من 12 غراما، هي الضاربة للآن الرقم القياسي كأكبر وأغلى وردية اللون تم بيعها في مزاد على الإطلاق، فقد عرضتها "دار سوذبيز" بمزاد نظمته في 2017 بهونغ كونغ، وانتهى التنافس عليها بمبلغ 71 مليون و200 ألف دولار، دفعته مجموعة Chow Tai Fook للمجوهرات في هونغ كونغ لتقتنيها، لا لأن الماس الزهري هو الأكثر ندرة وطلبا في السوق العالمي، بل لحجم تلك الماسة التي اكتشفتها مجموعة De Beers في 1999 بجنوب أفريقيا، واشتغلت عامين بصقلها، وفق الوارد بشهادة أصدرها "المعهد الأميركي للأحجار الكريمة" ووصفها فيها بأنها الأكبر أيضا في سحرها وفتنتها.

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