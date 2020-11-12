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منعوه من رؤيتها.. شاهد مسنا يعزف بالشارع لزوجته المصابة

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منعوه من رؤيتها.. شاهد مسنا يعزف بالشارع لزوجته المصابة

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دبي - العربية.نت

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أثار مقطع فيديو لمسن إيطالي يعزف على آلة الأكورديون في الشارع لزوجته التي ترقد بالمستشفى بسبب إصابتها بكوفيد 19، تعاطف الكثيريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو ستيفانو بوزيني (81 عاما) وهو يعزف لزوجته كارلا ساكي التي تزوجها قبل 47 عاما، ألحانها المفضلة بعدما مُنع من زيارتها في مستشفى ببلدة كاستل سان جيوفاني في شمال إيطاليا وفق ما نقلته شبكة "CNN".

كما يظهر وهو يرتدي سترة حمراء وبنطالا كحليا وقبعة من الريش وقناعا، بينما كانت زوجته ومعها اثنان آخران يشاهدونه من أعلى مرتدين كمامات، ثم يقوم بوزيني بالتلويح لزوجته في نهاية العزف.

ويسمع صوت رجل في الخلفية يقول: "رائع... وما أجمل أن يعزف رجل لزوجته الموجودة في المستشفى".

هذا ولا يسمح المستشفى للزوار بدخول المبنى بسبب قيود فيروس "كورونا".

وبوزيني هو عسكري متقاعد، والقبعة جزء من الزي الرسمي، وكان يعزف على آلة الأكورديون خلال خدمته، وتزوج عام 1973.

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