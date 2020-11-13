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"ممرض سفاح" في ألمانيا ثانية.. قصة جديدة وتفاصيل مخيفة

(تعبيرية)

"ممرض سفاح" في ألمانيا ثانية.. قصة جديدة وتفاصيل مخيفة

سلطات ميونيخ تشتبه بأن ممرضاً في أحد المستشفيات حاول قتل 3 مرضى على الأقل

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العربية.نت، وكالات

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في قضية تعيد إلى الأذهان قصة الممرض السفاح نيلز هوغل، تشتبه سلطات ميونيخ في أن ممرضاً في أحد المستشفيات حاول قتل ثلاثة مرضى على الأقل، وفق ما كشفت النيابة العامة في العاصمة البافارية.

ويُشتبه في أن الممرض، البالغ من العمر 24 سنة، أعطى عن قصد جرعات زائدة من الأدوية لهؤلاء المرضى في مستشفى ريشتس دير إيزار في ميونيخ ليحصد إعجاب زملائه من خلال إنعاش المرضى.

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كما لفت معاون انتباه الإدارة إلى تصرفات الممرض الذي يعمل في المستشفى منذ يوليو بعدما لاحظ تدهوراً مفاجئاً في صحة المرضى. وبينت فحوص دم لاحقا حقنهم بجرعات زائدة من دواء لم يوصف لهم.

يشار إلى أن اثنين من المرضى هما في التسعين من العمر، في حين أن المريضة الثالثة تبلغ 54 عاماً. وتحسن وضع اثنين منهم، في حين لا يزال الشخص الثالث في العناية الفائقة.

يذكر أن ألمانيا شهدت في السنوات الأخيرة حوادث كثيرة مماثلة، فقد حكم على الممرض السابق نيلز هوغل بالسجن مدى الحياة في يونيو 2019 بعد قتله 85 مريضاً على الأقل في مستشفيين شمال غربي ألمانيا. وتشتبه السلطات في أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطى المئتين.

إلى ذلك فرض القضاء الألماني عقوبة السجن مدى الحياة على ممرض بولندي يعالج المرضى في منازلهم قتل ثلاثة من مرضاه بجرعات زائدة من الإنسولين.

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