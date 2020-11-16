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تسعيني يتعرض لحادث خلال القفز بالمظلة.. وينجو برضوض فقط

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المسن بعد إسعافه

تسعيني يتعرض لحادث خلال القفز بالمظلة.. وينجو برضوض فقط

نُقل السمن إلى مستشفى في سيدني لإجراء فحوص إضافية له.. بينما تم العثور على مظلته في الماء

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سيدني – فرانس برس

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نجا أسترالي يبلغ 91 عاماً من حادث تعرض له خلال ممارسته القفز بالمظلة، إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، على ما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين.

وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود (شمالي سيدني) إسعاف الرجل في الماء قرابة الساعة السادسة مساء الأحد.

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وتبين لفرق الإسعاف التي حضرت وعاينت الرجل أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صوراً للرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونُقل الرجل إلى مستشفى "رويال نورث شور" في سيدني لإجراء فحوص إضافية له. وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء.

2 صور
2 صور
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