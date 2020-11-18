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شاهد لبنانية الأصل وهي تفوز بمسابقة ملكة جمال بوليفيا

شاهد لبنانية الأصل وهي تفوز بمسابقة ملكة جمال بوليفيا

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لندن- العربية.نت

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في حفل أحيوه السبت الماضي في العاصمة، لاباس، وخلا من جمهور ومشجعين بسبب "كورونا" المستجد، فازت لبنانية الأصل اسمها Lenka Nemer بمسابقة ملكة جمال بوليفيا لهذا العام، متفوقة على 20 مرشحة نافسنها على اللقب وتاجه المسيل للعاب.

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لينكا النمر، البالغة 23 سنة، فازت قبلها بمسابقة ملكة جمال العاصمة، وهي طالبة تدرس العلاقات الدولية بجامعة محلية، طولها 176 سنتيمترا، وأفرادها عائلتها معتادون على المشاركة بمسابقات الجمال، طبقا لما قرأت عنها "العربية.نت" في موقع صحيفة Los Tiempos المحلية، الموردة بخبرها أن شقيقتها كانت من المشاركات بالمسابقة نفسها، لكنها خرجت في التصفيات الأولى، كما أن والدتها Lenka Drpic فازت قبل الزواج بمسابقة ملكة جمال الرياضة في مدينة "سانتا كروس دي لا سييرا" في وسط البلاد.


لينكا، الملمة بالفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة الإسبانية، وربما بعض الكلمات والتعابير العربية، هاوية للعزف على الكمان، وفي المسابقة أجابت على سؤال وجهته إليها لجنة الحكام، بقولها: "لا يوجد سلاح لمقاومة الآفات أقوى من التربية والتعليم، وأي إساءة لأي إنسان تسبب صدمة شديدة، وبالتعليم المتكافئ نتمكن من مكافحة العنف، خصوصا الاستقواء على النساء" وفق تعبير الملكة التي ستمثل بوليفيا في مسابقة ملكة جمال الكون التي تم تأجيلها إلى الثلث الأول من العام المقبل، بسبب "كورونا" أيضا.

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