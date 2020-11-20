أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وجد في السهل الممتنع ما يدر عليه الملايين، من دون أي رأسمال مستثمر، سوى الجلوس وراء طاولة والكتابة، لأن كتابه الجديد A Promised Land أو "أرض الميعاد" الذي صدر الثلاثاء الماضي، سيجعل منه مليونيرا ويدرّ عليه أكثر من راتبه لمدة 8 سنوات قضاها رئيسا في البيت الأبيض.

الكتاب هو الأول من مجلدين مخطط لهما، كتبهما أوباما عن فترة توليه للرئاسة من 2009 إلى 2017 لولايتين، وعنه قال في تغريدة تويترية، إنه "يهدف إلى "تقديم تقرير صادق عن رئاستي، والقوى التي نكافح معها كأمة، وكيف يمكننا معالجة انقساماتنا وجعل الديمقراطية تعمل للجميع" ويختتمه بأحداث مقتل بن لادن في 2011 بباكستان.

وطبع أوباما 3 ملايين نسخة من الكتاب الذي تمت ترجمته الى لغات 24 دولة، بسعر للنسخة معدله 20 دولارا، ومنه باع في أول يوم من صدوره 890 ألف نسخة في كندا والولايات المتحدة، أي بإيرادات من البلدين بلغت 20 مليون دولار تقريبا، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام دولية، بينها صحيفة "التايمز" البريطانية عدد اليوم الجمعة، كما نجد المعلومات نفسها في الفيديو المعروض أدناه.





ورد في خبر "التايمز" المختصر عن الكتاب المكون من 768 صفحة، أن أوباما ضرب بمبيعاته في أول يوم، رقما قياسيا كان لكتاب ألفته زوجته، ميشيل، بعنوان Becoming وباع في أول يوم صدر فيه قبل عامين 725 ألف نسخة بكندا والولايات المتحدة، ثم 14 مليونا في الدولتين منذ صدر للآن، فيما يتوقعون أن يبيع كتاب زوجها 25 إلى 30 مليون نسخة في الدولتين وبقية المعمورة خلال العامين المقبلين، أي ما قد تصل إيراداته إلى نصف مليار دولار على الأقل، علما أنه تسلم عن الكتاب، كما وكتاب زوجته، مبلغ 60 مليون دولار مسبقا.

كتاب إيراداته 5 مليارات دولار

كما تفوق بيعه من "أرض الميعاد" في أول يوم من صدوره، على 400 ألف نسخة باعها في كندا والولايات المتحدة كتاب ألفه الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بعنوان My Life وصدر مكونا في 2004 من 1008 صفحات، وتفوق بالمبيع في يوم واحد بكندا والولايات المتحدة على 220 ألف نسخة باعها في الدولتين، بيوم واحد أيضا، كتاب ألفه الرئيس الأسبق جورج بوش في 2010 بعنوان Decision Points من 481 صفحة.





ولا يزال كتاب Harry Potter and the Deathly Hallows أو "هاري بوتر ومقدسات الموت" وهو السابع والأخير من سلسلة ألفتها البريطانية Joanne Rowling البالغة 55 سنة، الأكثر تحقيقا للبيع في يوم واحد بكندا والولايات المتحدة، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في سيرته المتوافرة بالإنترنت، فقد باع عند صوره في منتصف 2007 في 759 صفحة، أكثر من 8 ملايين و300 ألف نسخة، فيما باعت السلسلة المترجمة إلى 67 لغة أكثر من 400 مليون نسخة، تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار.