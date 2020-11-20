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طبيب ألماني يقتل مريضين بكورونا.. للتخفيف من معاناة الأسرة

Nursing staff prepare the use of a lung machine for a Covid-19 patient in the Covid-19 intensive care unit of the university hospital (Universitaetsklinikum) in Essen, western Germany, on October 28, 2020. German Chancellor Angela Merkel is seeking drastic new curbs, including fresh shutdowns hitting leisure, sports and the food and drink sectors, as she holds crisis talks with Germany's regional leaders to halt surging coronavirus infections and save the Christmas holiday season.
من غرفة العناية الفائقة في مستشفى إسن حيث يعالج مرضى كورونا (أرشيفية)
فيروس كورونا

طبيب ألماني يقتل مريضين بكورونا.. للتخفيف من معاناة الأسرة

الطبيب اعترف بقتل أحد المصابين لتدهور صحته.. ومصادر صحافية تؤكد إبلاغه الأسرة قبل حقن المريض

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برلين – رويترز

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أعلنت الشرطة الألمانية أنها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إسن غرب البلاد، بعد مقتل اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.

وذكرت شرطة المدينة، اليوم الجمعة، أن الطبيب البالغ من العمر 44 عاماً يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير الماضي، ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاماً كانا في العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض.

ممرضة في مستشفى إسن تجهز غرفة لمرضى كورونا (أرشيفية)
ممرضة في مستشفى إسن تجهز غرفة لمرضى كورونا (أرشيفية)

وأضافت أن الطبيب اعتُقل يوم الأربعاء، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.

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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية أن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتلهما عن طريق الحقن.

ويمكن في ألمانيا للمرضى الذين تتراجع حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم، بموجب قرار محكمة صدر العام الماضي. لكن لم يتضح إن كان الطبيب المعني قد قام بما يتطلب من إجراءات قانونية واحترازية في هذا السياق.

وقال المستشفى إنه أوقف الطبيب عن العمل، وإنه يساعد الشرطة في التحقيق.

مسشتفى إسن الجامعي (أرشيفية)
مسشتفى إسن الجامعي (أرشيفية)
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