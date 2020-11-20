أعلنت الشرطة الألمانية أنها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إسن غرب البلاد، بعد مقتل اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.

وذكرت شرطة المدينة، اليوم الجمعة، أن الطبيب البالغ من العمر 44 عاماً يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير الماضي، ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاماً كانا في العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض.

وأضافت أن الطبيب اعتُقل يوم الأربعاء، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية أن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتلهما عن طريق الحقن.

ويمكن في ألمانيا للمرضى الذين تتراجع حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم، بموجب قرار محكمة صدر العام الماضي. لكن لم يتضح إن كان الطبيب المعني قد قام بما يتطلب من إجراءات قانونية واحترازية في هذا السياق.

وقال المستشفى إنه أوقف الطبيب عن العمل، وإنه يساعد الشرطة في التحقيق.