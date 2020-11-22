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غابت الشمس عن هذه المدينة.. ولن تعود إلا بعد 66 يوماً!

أميركا
أميركا

غابت الشمس عن هذه المدينة.. ولن تعود إلا بعد 66 يوماً!

رحلت الشمس.. ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت بمدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية

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دبي - العربية.نت

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في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما.

فقد ظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

بدورها، غردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع "تويتر"، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021".

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على "تويتر": "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

أما أوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، فتقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

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