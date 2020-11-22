غابت الشمس عن هذه المدينة.. ولن تعود إلا بعد 66 يوماً!

في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما.

فقد ظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

Sunrise, sunset. Sunset, sunset. Sunset, sunset. ☀️ Repeat for 66 days. In Utqiaġvik, a city on the northern tip of Alaska, "polar night" has fallen. The sun won't rise there again until 2021. pic.twitter.com/FZQl2sqrim — USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2020

بدورها، غردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع "تويتر"، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021".

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على "تويتر": "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

أما أوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، فتقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.