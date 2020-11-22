فيديو طريف.. صحافي يقتحم مؤتمرا سريا لوزراء دفاع أوروبا

في موقف طريف بعض الشيء، اخترق صحافي هولندي مؤتمر فيديو سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات وزيرة كانت ظاهرة على صورة نشرت على حسابها في "تويتر".

في التفاصيل، اقتحم الصحافي دانيال فيرلان اجتماعا مغلقا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بعد اكتشافه جزءا من رمز سري في صورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد، التي تعمل عن بعد، وذلك ووفقا لقناة "آر تي إل" الخاصة.

وإثر الحادث، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حكومته إلى تعزيز الأمن الرقمي.

فقد استغل الصحافي وضع الوزيرة بييليفيلد التي تخضع للحجر الصحي وتعمل من منزلها، بأن اكتشف 4 من 6 أرقام من رمز سري يخوله دخول الاجتماع، كان ظهر عبر وثائق في صورة لها انتشرت في تويتر.

ويظهر الصحافي في اللقطات بعد دخول الاجتماع مبتسما، فيما يلوح بيديه للوزراء.

ألغي المؤتمر لأسباب أمنية

بدوره، قال له الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟".

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

وأجاب فيرلان: "نعم نعم أنا آسف. أنا صحافي هولندي"، فيما سمعت ضحكات المشاركين في المؤتمر في الخلفية.

وأضاف: "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج".

ثم خرج الصحفي وألغي المؤتمر لأسباب أمنية.

خطأ غبي

وقال روتي في مؤتمره الأسبوعي، إن هذا الحادث يظهر أن على "الوزراء إدراك مدى الحرص الذي يجب أن نكون عليه على تويتر".

فيما أكد مسؤول في وزارة الدفاع، أن صورة الوزيرة التي ظهر عليها الرمز السري أزيلت.

وأضاف: "لقد كان خطأ غبيا. لكنه يذكر بوجوب توخي الحذر عند إرسال صورة لاجتماع".

إلى ذلك، شدد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على ضرورة "تعزيز أمن اتصالات المؤسسات".