  • مباشر
اللغة

فيديو طريف.. صحافي يقتحم مؤتمرا سريا لوزراء دفاع أوروبا

Untitled
الصحافي (إلى اليسار) بعدما دخل الاجتماع

فيديو طريف.. صحافي يقتحم مؤتمرا سريا لوزراء دفاع أوروبا

الصحافي ظهر في الفيديو بعد دخول الاجتماع مبتسماً يلوح بيديه للوزراء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في موقف طريف بعض الشيء، اخترق صحافي هولندي مؤتمر فيديو سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات وزيرة كانت ظاهرة على صورة نشرت على حسابها في "تويتر".

غابت الشمس عن هذه المدينة.. ولن تعود إلا بعد 66 يوماً! الأخيرة غابت الشمس عن هذه المدينة.. ولن تعود إلا بعد 66 يوماً!

في التفاصيل، اقتحم الصحافي دانيال فيرلان اجتماعا مغلقا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بعد اكتشافه جزءا من رمز سري في صورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد، التي تعمل عن بعد، وذلك ووفقا لقناة "آر تي إل" الخاصة.

وإثر الحادث، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حكومته إلى تعزيز الأمن الرقمي.

فقد استغل الصحافي وضع الوزيرة بييليفيلد التي تخضع للحجر الصحي وتعمل من منزلها، بأن اكتشف 4 من 6 أرقام من رمز سري يخوله دخول الاجتماع، كان ظهر عبر وثائق في صورة لها انتشرت في تويتر.

ويظهر الصحافي في اللقطات بعد دخول الاجتماع مبتسما، فيما يلوح بيديه للوزراء.

ألغي المؤتمر لأسباب أمنية

بدوره، قال له الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟".

وأجاب فيرلان: "نعم نعم أنا آسف. أنا صحافي هولندي"، فيما سمعت ضحكات المشاركين في المؤتمر في الخلفية.

وأضاف: "أنا آسف لأنني قاطعت مؤتمركم. سأخرج".

ثم خرج الصحفي وألغي المؤتمر لأسباب أمنية.

خطأ غبي

وقال روتي في مؤتمره الأسبوعي، إن هذا الحادث يظهر أن على "الوزراء إدراك مدى الحرص الذي يجب أن نكون عليه على تويتر".

فيما أكد مسؤول في وزارة الدفاع، أن صورة الوزيرة التي ظهر عليها الرمز السري أزيلت.

وأضاف: "لقد كان خطأ غبيا. لكنه يذكر بوجوب توخي الحذر عند إرسال صورة لاجتماع".

إلى ذلك، شدد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على ضرورة "تعزيز أمن اتصالات المؤسسات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
الصين مجدداً: لسنا منبع كورونا.. بل جاء من هنا! الصين مجدداً: لسنا منبع كورونا.. بل جاء من هنا!

الأكثر قراءة

أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض
أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر
رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل
ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر! ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر!
ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد
فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة   فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة  

قبل أن تذهب

كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية
كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية

اكتشف المزيد