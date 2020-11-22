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قصة مرعبة.. ضباع تنهش مسناً نائماً في منزله حتى الموت

ضباع -
تعبيرية

قصة مرعبة.. ضباع تنهش مسناً نائماً في منزله حتى الموت

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دبي - العربية.نت

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لقي رجل مسن مصرعه بطريقة مأساوية عندما اقتحم قطيع من الضباع كوخه فى منطقة تشيرومانزو الريفية بوسط زيمبابوي بينما كان نائما.

وقالت السلطات إنه عثر على الرجل المسن، تنداي ماسيكا، البالغ من العمر 87 عاما على بعد 1000 قدم من كوخه المبني من الطين والخشب، مشيرة إلى أن الحادث وقع الاثنين الماضي، وفق ما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية.

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كما أضافت أنه عندما اكتشف القرويون جثة ماسيكا، كان النصف السفلي منها مفقودا، .

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، إن حراس المتنزهات يبحثون حاليا عن الضباع التي هاجمت ماسيكا في محاولة "للقضاء عليها".

الجزء السفلي مفقود

وكتب في تغريدة على تويتر "قتل رجل مسن عمره 87 عاما وكان يعيش منفردا على يد مجموعة من الضباع في تشيرومانزو".

وأضاف أن الرجل المسن "كان نائما في كوخه عندما وقع الحادث المؤسف. وتم جره خارج كوخه لحوالي 300 متر، حيث كان الجزء السفلي من جسمه مفقودا. كانت علامات سحب وجر الضباع له مرئية".

هذا ويعتقد أن نفس قطيع الضباع، ويعتقد أنه مكون من 6 ضباع، كان مسؤولا عن سلسلة الهجمات الأخيرة على الماشية والماعز في المنطقة.

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