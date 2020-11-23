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أتذكرون تحدي "دلو الثلج" الشهير.. خبر حزين عن مطلقه

أتذكرون تحدي "دلو الثلج" الشهير.. خبر حزين عن مطلقه

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أعلن متابعو باتريك كوين، الذي ساعدت معركته الشخصية مع مرض التصلب الجانبي الضموري في دعم حملة تحدي "دلو الثلج" لجمع التبرعات، على فيسبوك أنه توفي الأحد عن 37 عاماً وذلك بعد سبعة أعوام من تشخيص إصابته بالمرض.

وذكرت صفحة كوين على فيسبوك أن الرجل، المولود في يونكر بولاية نيويورك الأميركية، شارك في تأسيس الحملة التي جمعت أكثر من 220 مليون دولار للبحث العلمي الخاص بالمرض.

باتريك كوين
باتريك كوين

كما أشارت إلى أن الأطباء شخصوا في مارس 2013 إصابة كوين بذلك المرض الذي يصيب الجهاز العصبي فيؤثر على خلايا في المخ والنخاع الشوكي مسبباً فقدان التحكم في العضلات.

وقال متابعوه على فيسبوك: "بمزيد من الحزن نعلن رحيل باتريك في وقت مبكر هذا الصباح. سنظل نتذكره لما قدمه من إلهام ولشجاعته في كفاحه المستمر لمرض التصلب الضموري".

إلى ذلك انهالت برقيات التعازي على أسرة كوين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن امتنانهم لجهوده في تسليط الضوء على المرض والحاجة لإيجاد علاج له.

واشتهر تحدي دلو الثلج على وسائل التواصل الاجتماعي في صيف عام 2014 عندما بث أناس من مختلف أنحاء العالم مقاطع مصورة وصوراً لهم وهم يسكبون على رؤوسهم دلاء من المياه المثلجة ويتحدون آخرين للقيام بنفس الشيء للتوعية بالمرض والتشجيع على التبرع لأغراض البحث العلمي المرتبطة به.

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