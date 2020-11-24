ريما دودين، الأردنية الأصل التي عيّنها الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب نائب مدير البيت الأبيض للشؤون التشريعية، هي حفيدة مصطفى دودين، الذي كان قد تولى إحدى الوزارات في الحكومة الأردنية، على حد ما ذكرته وسائل إعلام أردنية بحثت عن جذورها، ووجدت أن جدها كان وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة مصطفى التل.

مصطفى يونس دودين، الرحل في أبريل 2016 بعمر 99 سنة، هو أصلا من بلدة "دورا" في جبل الخليل بالضفة الغربية، وهو من "قام في 1979 بتأسيس ما سماه "روابط القرى" بالتنسيق مع سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي، وأعطيت له صلاحات واسعة، سياسية واقتصادية، لتكون بديلاً حقيقياً عن المجالس البلدية والقروية التي لم تكن تخضع لرؤية إسرائيل"، وفق ما ألمت به "العربية.نت" أيضا من موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي، وفيه أنه أبصر النور في الخليل حيث نشأ، ثم التحق بالكلية العربية بالقدس، وقام بدراساته العليا في اللغة العربية والتاريخ.

وابنه كان وزيرا أيضا

كان دودين، الحاصل على وسام "الكوكب الأردني" من الدرجة الأولى، عضوا في مجلس الأعيان في الأردن، كما وسفيرا للملكة فيما بعد لدى الكويت، وهو ما ذكره عنه موقع "خبرني" الإخباري. أما موقع "مجلس الأعيان" الأردني الإلكتروني، فيذكر أنه تولى في 1971 وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقبلها عمل في 1949 مديرا للتموين والاستيراد في قطاع غزة، ومديرا في 1953 للجوازات والسفر في القطاع، ثم مديرا في 1961 للشؤون المدنية في إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة.







كما كان ابنه مروان دودين وزيرا للثقافة والإعلام، وأيضا وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتولى أيضا وزارة زراعة ووزارة شؤون الأرض المحتلة ووزارة العمل في الأردن، كما كان عضوا في مجلس الأعيان واللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، والمحكمة الدستورية، وتوفي قبل 4 سنوات بعمر 80 عاما.