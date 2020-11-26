"لم يصدقوا".. طلب مشروباً بـ7 دولارات وترك هذا البقشيش!

مع أزمة تفشي كورونا الذي ضرب سكان الكرة الأرضية منذ حوالي العام، تهاوى الاقتصاد بسبب إجراءات العزل العام، فأغلقت المحال أبوابها لأشهر وخسر أصحابها الكثير، وفقد الكثير أعمالهم.

وفي ظل هذه الجائحة، فوجئ عاملون في مطعم بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية بقيام أحد الزبائن بترك بقشيش قيمته 3000 دولار على فاتورة بقيمة 7 دولارات.

وقال صاحب المطعم، بريندون رينغ، لـشبكة "CNN"، إنه كان يتناول الغداء في مطعمه عندما جاء زبون شبه منتظم للمكان وطلب مشروباً فقط قبل أن يترك بقشيشاً قيمته 3000 دولار.

كما أضاف "جاء ذلك المبلغ بعد أن كنت قد قررت أنني سأغلق المطعم حتى يناير (كانون الثاني) القادم بسبب تأثري مالياً بشدة بتفشي جائحة كورونا".

وتابع: "جاء هذا الرجل وطلب مشروباً وأخذ بضع رشفات منه ثم طلب الفاتورة، قبل أن يأتي إلى طاولتي ويعطيني إياها قائلاً إنه ترك بقشيشاً يرغب في تقسيمه بيني وبين باقي العاملين بالمكان ثم غادر المكان".

إلى ذلك، أشار صاحب المطعم إلى أنه عندما نظر إلى الأموال التي تركها الرجل وجد بقشيشاً بقيمة 3000 دولار، الأمر الذي لم يصدقه في البداية فأحضر نظارته ليتأكد من الأمر، قبل أن يركض وراء العميل للتأكد من أنه لم يرتكب أي خطأ، إلا أن الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، وقال له: "لا، هذا ما قصدته. حظاً سعيداً يا رفاق وسنراكم عندما تفتحون الباب مجدداً".

وقال رينغ: "لقد دفع الرجل بقشيشاً بقيمة 3000 دولار على فاتورة بقيمة 7 دولارات. وعندما شاركت هذا الخبر مع العاملين بالمطعم، اعتقدوا في البداية أنني أمزح، وبعد ذلك بكى بعضهم من السعادة".

وأكد أن ما حدث هو أفضل ختام لعام صعب عانى فيه من خسائر مالية شديدة نتيجة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد.