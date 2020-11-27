إثر وفاة مارادونا.. "فيفا" ينكس أعلامه

إثر وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية.

وقال الاتحاد في تغريدة إن "الأعلام منكسة بمقر الفيفا اليوم، في الوقت الذي نأسى فيه لرحيل العظيم دييغو مارادونا".

Flags are flying at half-mast at the Home of FIFA today as we all mourn the passing of the late, great Diego Maradona. pic.twitter.com/44TuY1wCGT — FIFA.com (@FIFAcom) November 26, 2020

يذكر أن مارادونا توفي في منزله عن 60 عاماً إثر أزمة قلبية الأربعاء.

كما أُعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام على اللاعب الذي قاد الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم عام 1986. ونعاه كبار الرياضيين وقادة العالم ومشجعيه، وتصدرت صوره الصحف في أنحاء العالم.

إلى ذلك تجمعت حشود ضخمة لإلقاء نظرة الوداع على أسطورة كرة القدم الخميس. وخرج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع حداداً على مارادونا على الرغم من المخاوف المرتبطة بجائحة كورونا، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق بوكا جونيورز.

وكان لمارادونا مشوار طويل قاد خلاله منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 1986. وتضمنت تلك البطولة مباراة في الدور ربع النهائي أمام إنجلترا سجل فيها مارادونا هدفين يعتبران من أشهر أهداف كأس العالم على الإطلاق أحدهما سجله بيده خلسة.