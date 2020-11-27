  • مباشر
اللغة

نجمة غناء شهيرة تزور باكستان لمساعدة "فيل وحيد"

كافان يطلق عليه "الفيل الأكثر وحدة في العالم"

نجمة غناء شهيرة تزور باكستان لمساعدة "فيل وحيد"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن تزور المغنية والممثلة الشهيرة شير، باكستان الجمعة للاحتفال برحيل كافان، الذي يطلق عليه "الفيل الأكثر وحدة في العالم"، والذي سيترك قريباً حديقة حيوان باكستانية من أجل ظروف أفضل في كمبوديا، بعد سنوات من الضغط من قبل جماعات حقوق الحيوان ونشطاء.

وبسبب المخاوف الأمنية، لم يتم الإعلان عن جدول شير، لكنها في طريقها، كما قال مارتن باور من مؤسسة "فور بوز إنترناشونال"، وهي مجموعة لرعاية الحيوانات ومقرها فيينا، والتي قادت الحملة لإنقاذ كافان.

المغنية الأميركية شير
المغنية الأميركية شير

هذا وظل الفيل قابعًا في حديقة الحيوانات لمدة 35 عامًا، وفقد شريكته في عام 2012. وشخّصه الأطباء البيطريون على أنه يعاني من زيادة الوزن وسوء التغذية في وقت سابق من هذا العام، كما أنه يعاني من مشكلات سلوكية. ومن المقرر أن يغادر متوجها إلى محمية في كمبوديا يوم الأحد.

كما تبنت شير قضية كافان، وعلا صوتها مطالبة بإعادة توطين الفيل.

وقامت مؤسسة "فور بوز إنترناشونال"، بتوفير العلاج الطبي اللازم قبل سفر كافان. وبدأت معركة نقل الفيل في عام 2016.

كافان الفيل الأكثر وحدة في العالم
كافان الفيل الأكثر وحدة في العالم

من جانبه، قال باور لوكالة أسوشيتد برس الجمعة "بفضل شير، وكذلك نشطاء باكستانيين محليين، احتل مصير كافان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وساهم ذلك في تسهيل نقله".

وتابع أنه حتى بعد وصوله إلى كمبوديا، سيحتاج إلى سنوات من المساعدة الجسدية وحتى النفسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على "رجل الظل" في إيران
ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا

قبل أن تذهب

تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52
تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52

اكتشف المزيد