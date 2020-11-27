نجمة غناء شهيرة تزور باكستان لمساعدة "فيل وحيد"

من المقرر أن تزور المغنية والممثلة الشهيرة شير، باكستان الجمعة للاحتفال برحيل كافان، الذي يطلق عليه "الفيل الأكثر وحدة في العالم"، والذي سيترك قريباً حديقة حيوان باكستانية من أجل ظروف أفضل في كمبوديا، بعد سنوات من الضغط من قبل جماعات حقوق الحيوان ونشطاء.

وبسبب المخاوف الأمنية، لم يتم الإعلان عن جدول شير، لكنها في طريقها، كما قال مارتن باور من مؤسسة "فور بوز إنترناشونال"، وهي مجموعة لرعاية الحيوانات ومقرها فيينا، والتي قادت الحملة لإنقاذ كافان.

هذا وظل الفيل قابعًا في حديقة الحيوانات لمدة 35 عامًا، وفقد شريكته في عام 2012. وشخّصه الأطباء البيطريون على أنه يعاني من زيادة الوزن وسوء التغذية في وقت سابق من هذا العام، كما أنه يعاني من مشكلات سلوكية. ومن المقرر أن يغادر متوجها إلى محمية في كمبوديا يوم الأحد.

كما تبنت شير قضية كافان، وعلا صوتها مطالبة بإعادة توطين الفيل.

وقامت مؤسسة "فور بوز إنترناشونال"، بتوفير العلاج الطبي اللازم قبل سفر كافان. وبدأت معركة نقل الفيل في عام 2016.

من جانبه، قال باور لوكالة أسوشيتد برس الجمعة "بفضل شير، وكذلك نشطاء باكستانيين محليين، احتل مصير كافان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وساهم ذلك في تسهيل نقله".

وتابع أنه حتى بعد وصوله إلى كمبوديا، سيحتاج إلى سنوات من المساعدة الجسدية وحتى النفسية.