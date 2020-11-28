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بعد 15 عاماً من الاعتزال.. تايسون يعود لحلبة الملاكمة

مايك تايسون
مايك تايسون

بعد 15 عاماً من الاعتزال.. تايسون يعود لحلبة الملاكمة

تايسون نجح وهو في عمر الـ20 عاماً و4 أشهر و22 يوماً من الفوز على تريفور بيربيك وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يفوز بهذا اللقب

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دبي - العربية.نت

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رغم بلوغه سن الـ54 ورغم اعتزاله رسميا قبل 15 عاما، يعود الملاكم الأميركي مايك تايسون إلى الحلبة، يوم السبت، لخوض نزال ضد مواطنه روي جونز جونيور في صالة "ستيبلز سنتر" الرياضية في مدينة لوس أنجلوس.

من جهته، قال رافاييل كورديرو، المدرب الحالي للملاكم الأميركي، لموقع "تي إم زد": "إذا قام بالتركيز فمن الممكن أن يقاتل على الحزام قريبا، لم لا؟ من قال إن الأمر مستحيل حدوثه؟".

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إلى ذلك، تم تحديد جوائز كل من الملاكمين مايك تايسون وروي جونز، في النزال الاستعراضي المقرر بينهما يوم السبت.

وأكد الملاكمان أن النزال سيكون معركة حقيقية على الرغم من أن المباراة قد تحمل الطابع الاستعراضي كما هو مقرر لها، حتى إن تايسون شعر بالإهانة عند توجيه سؤال له حول هذا الأمر.

وقال تايسون عن النزال: "لا أعرف عما تتحدثون، أليست هذه معركة حقيقية؟"، فيما علق جونيور على الأمر: "لديكم تايسون وروي جونز جونيور، وسأقاتل، اللجنة الرياضية وضعت حدودا، وأسموها مباراة استعراضية، لكن أريد أن يعرف الجمهور أنني لن أخيب أملهم".

ومن المقرر أن يخوض البطلان النزال من دون خوذة، وسيكون النزال مكونا من 8 جولات مدة كل واحدة دقيقتان، ولن يكون هناك قضاة رسميون أو رابح في النزال، مع أن المجلس العالمي للملاكمة دعا العديد من القضاة المشهورين لإصدار حكمهم عن بعد.

وسيعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة بعد أن اعتزل رسميا عام 2005، وفي رصيده 58 نزالا حقق منها 50 فوزا، بينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.

يذكر أن تايسون قد وصل لنخبة الملاكمة العالمية بعد سنوات عديدة من التدريبات والقتال والتضحية.

كان الملاكم الأميركي قد نجح وهو في عمر الـ20 عاما و4 أشهر و22 يوما من الفوز على تريفور بيربيك، وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يفوز بهذا اللقب.

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