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سعره ومكانه وأجمل أهدافه.. قميص ماردونا يشغل العالم

هدف مارادونا الشهير

سعره ومكانه وأجمل أهدافه.. قميص ماردونا يشغل العالم

من الصعب جدا تقييم سعر القميص.. لكن الخبير يعرف بكم يريد به مالكه

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دبي - العربية.نت

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خلال الأيام الماضية، شغلت وفاة أسطورة الكرة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، العالم بأسره، وبدأ محبوه يبحثون عن أي جديد يذكرهم به.

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فقدت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بمعلومات أدلى بها خبير قطع تذكارية رياضية، حيث قدّر السعر المحتمل للقميص الذي لعب به النجم الراحل في مباراة كأس العالم عام 1986 ضد إنجلترا، حين سجل اثنين من أشهر أهدافه.

وقال الخبير ديفيد أمرمان، العامل بمزاد "غولدين" في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، في حديث نقلته وكالة رويترز، "إنه من الصعب جدا تقييم سعر القميص، لكنني أعرف أن مالكه درس بيعه مقابل مليوني دولار". مضيفاً "هذه ليست إلا ترجيحات، إذ أن الأسعار في كرة القدم قد ارتفعت".

هدفان تاريخيان

ويجري الحديث عن القميص الذي كان يلعب به دييغو مارادونا في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنجليزي في دور الربع نهائي من كأس العالم 1986 في المكسيك، والتي فاز فيها فريق الأرجنتين بـ 2-1، حين سجل مارادونا هدفي فريقه في تلك المباراة، وأصبح الاثنان هدفين تاريخيين ومن أشهر أهداف النجم الأرجنتيني، فقد سجل أولهما باليد بطريقة مخالفة للقواعد.

هدف القرن.. أجمل الأهداف بتاريخ كرة القدم

فيما أصبح هدفه الثاني من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجله مارادونا بعد مراوغة خرافية لـ 60 مترا، تغلب خلالها على نصف الفريق الإنجليزي.

واختاره المشجعون "هدف القرن" في التصويت على موقع الفيفا في عام 2002.

قميص في متحف.. فمن مالكه؟

أما عن القميص الذي لعب به مارادونا في تلك المباراة، فهو موجود حاليا في متحف إنجلترا الوطني لكرة القدم في مانشستر.

ويعود القميص للاعب الإنجليزي الدولي السابق ستيف هودج، الذي شارك في تلك المباراة، وتبادل القمصان مع مارادونا بعد انتهائها.

وأشار إلى أن ساحر الكرة كما يوصف، يحظى بشعبية لا نظير لها في بلاده وفي العالم أجمع، وقد ظهرت جليا عند إعلان وفاته يوم الأربعاء.

وتوفي مارادونا جراء إصابته بنوبة قلبية بعمر 60 عاما، بعد مسيرة مهنية وشخصية حافلة بالنجاحات والانكسارات أيضا، لا سيما مع إدمانه المخدرات.

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