شاهد كيف كانت نتيجة الملاكمة بين مايك تايسون وروي جونز

انتهى النزال صباح اليوم، بين أسطورة الملاكمة الأميركي العائد للحلبات بعد 15 سنة من اعتزاله، وهو "مايك تايسون" البالغ 54 سنة، وبين مواطنه الأصغر سنا منه بتلاثة أعوام، وهو "روي جونز جونيور" المعتزل منذ عامين، كما توقعه كثيرون من المحللين الرياضيين، وهو التعادل على حلبة أقاموها في صالة "ستيبلز سنتر" الرياضية بمدينة لوس أنجلوس، وخلت من الجمهور بسبب "كورونا" المستجد.

تايسون المعروف بلقب "مايك الحديدي" وبأصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل بالتاريخ، نازل خصمه الذي كان أجره 3 ملايين دولار من المباراة التي كانت من 8 جولات، فيما تقاضى تايسون 10 ملايين، لا تشمل نسبة سيتقاضاها من مبيعات البث التلفزيوني المدفوع، وهو أجر اعتبره النقاد عاديا للملاكم الذي تمكن حين كان عمره 20 سنة، من الفوز على تريفور بيربيك، في مباراة انتزع منه فيها بطولة العالم للوزن الثقيل.

أما عودته إلى الحلبة اليوم، فتأتي بعد اعتزاله في 2005 للعبة التي حقق فيها 50 فوزا في 58 نزالا خاضها طوال احترافه، بينما اعتزل روي جونز اللعبة في 2018 وحقق فيها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم، إضافة إلى التعادل اليوم في المباراة التي اضطرت "العربية.نت" إلى بث فيديو عنها منقولا من شاشة تلفزيونية، باعتبار أن "يوتيوب" ملزم بحقوق النقل المباشر، أي المنسوخ بكامله مباشرة، في حين يسمح بنقل الحدث عن الشاشة التلفزيونية.