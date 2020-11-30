انزلق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، وفقد توازنه ووقع متعثراً على الأرض، أثناء ملاعبته لكلبه أمس، فترضض ولُوي كاحله، وفقاً لما ألمت به "العربية.نت" من مواقع إخبارية أميركية، نقلت ما حدث عن إحاطة إعلامية صدرت عن مكتبه، وفيها أن طبيب عظام مختصاً سيجري اليوم فحوصات كإجراء احتياطي على بايدن البالغ 78 سنة.

وقعت الحادثة، وفقا للوارد في موقع شبكة CBS News التلفزيونية الأميركية، حين كان بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر مع عائلته عند شاطئ Rehoboth بولاية ديلاوير، حيث لعائلته منزل لقضاء العطلات، وحيث كان يلاعب كلبا من نوع الراعي الألماني، سماه Major حين تبناه منذ عامين.

ولم يصب بايدن بأية كسور، سوى بكسر خفيف بقدمه، وفقاً لما ذكره طبيبه الخاص، كيفن أوكونور، ببيان منفصل، أوضح فيه أنه قد يحتاج للمشي بحذاء خاص لبضعة أسابيع. وقد تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر" الشفاء العاجل لبايدن، معيدا نشر مقطع فيديو يظهره وهو يخرج من العيادة، حيث خضع لفحوصات، وهو الفيديو المعروض أدناه.

مايجر، تبناه بايدن من ملجأ للرفق بالحيوان، خصوصا الشاردة والمنقطعة بها سبل العيش والاستقرار. كما يملك كلبا آخر، نراه معه ومع زوجته في الصورة أدناه، وهو Champ الأكبر سنا من مايجور، والمقيم منذ 2008 مع الرئيس العاشق وزوجته للكلاب، إلى درجة أنه استخدم كلبيه بحملته الانتخابية لاستمالة الأميركيين المحبين لأوفى صديق للإنسان بين الحيوانات، فنشر في موقع Instagram صوراً له مع كلبيه، مرفقة بعبارة: "قد أكون منحازا بعض الشيء، لكني أظن أن تشامب ومايجر سيكونان كلبين أولين رائعين"، ملمحا بما قال إلى فوزه وعيشهما معه في البيت الأبيض.