عملاق البحث يحتفي باليوم الوطني الـ49 للإمارات

احتفى "غوغل"، الأربعاء، باليوم الوطني الــ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بوضع صورة العلم الإماراتي في الصفحة الرئيسية لعملاق البحث.

وتحتفل الإمارات في هذا اليوم من الشهر من كل عام باليوم الوطني لقيام دولة الاتحاد بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

كما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الأفراد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة والاحتفالات الوطنية، ومنها اليوم الوطني الـ49 للإمارات.

إلى ذلك أكدت أهمية الالتزام بما يتضمنه دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية من إرشادات عامة وضوابط في مواجهة جائحة كوفيد-19، من بينها الالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة، والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب جميع العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات.