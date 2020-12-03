انفجار ضخم في مدينة بريستول البريطانية.. ووقوع إصابات

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء، اليوم الخميس، إن انفجاراً ضخماً في مستودع بالقرب من بريستول بإنجلترا أوقع إصابات عدة.

وكانت خدمة الإطفاء قالت في وقت سابق على تويتر إنها تتعامل مع واقعة بعد أن استُدعيت بعد وقوع انفجار كبير في إيفونماوث بجنوب غربي إنجلترا.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ في إيفونماوث "بوسعنا تأكيد وقوع إصابات عدة في الموقع"، مضيفة أن الإصابات خطيرة. ومضت تقول "الحادث مستمر". وأضافت المتحدثة أن الانفجار وقع في منشأة لمعالجة النفايات لمدينة بريستول القريبة.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة بأنها تفتش في الموقع للتأكد من وجود الجميع، لكن ليس لديها تفاصيل عن الضحايا.

وكانت إدارة أجهزة طوارئ محلية أعلنت في وقت سابق أن "العديد من الضحايا" سقطوا جراء انفجار "هائل" وقع اليوم الخميس بمنشأة معالجة مياه الصرف بالقرب من مدينة بريستول الواقعة جنوب غربي إنجلترا.

وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في مدينة أفون إنه تلقى اتصالاً الساعة 11:22 صباحاً بوقوع انفجار ضخم في المنطقة الصناعية في أفونماوث قرب بريستول، وتبعد نحو 195 كيلومتراً غرب لندن.

وانضم إليه في الموقع عناصر من شرطة أفون وسومرست ومسعفون من خدمة الإسعاف في الجنوب الغربي.

وقال المتحدث باسم الإطفاء "يمكننا تأكيد وقوع عدد من الضحايا في المكان. الواقعة مستمرة".

وذكر جواد برهان، أحد الشهود، أن هناك "مروحية تبحث عن المفقودين" كما أن الشرطة أغلقت طريقا قريبا مؤدياً إلى المستودع، الذي يعتقد أنه كان يستخدم كمركز نفايات.

وأضاف "سمعت الصوت. كنت أعمل جوار المبنى في مستودع آخر. بعد 10 دقائق، رأيت المروحية تأتي وبعدها الشرطة".