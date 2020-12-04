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بيع مسدس جيمس بوند في فيلم "دكتور نو" مقابل 256 ألف دولار

مسدس دكتور نو
الراحل شون كونري ومسدس "دكتور نو"

بيع مسدس جيمس بوند في فيلم "دكتور نو" مقابل 256 ألف دولار

توفي كونري الذي كان أول من جسد شخصية جيمس بوند في 31 أكتوبر عن عمر يناهز 90 عاما

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لوس أنجلوس - رويترز 

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أعلنت دار مزادات جوليانز إن مسدسا استخدمه النجم الراحل شون كونري في أول أفلام سلسلة جيمس بوند، بيع مقابل 256 ألف دولار في مزاد أقيم في بيفرلي هيلز، مشيرة إلى أن السعر تجاوز تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة في تاريخ السينما.

وأصبحت المشاهد التي يظهر فيها المسدس نصف الآلي وهو من طراز (والثر بي.بي)، وكذلك الطراز الأصغر (بي.بي.كيه)، أحد أشهر المشاهد في سلسلة الأفلام الشهيرة. واستخدمه كونري في فيلم (دكتور نو) في 1962.

وتوفي كونري الذي كان أول من جسد شخصية جيمس بوند في 31 أكتوبر عن عمر يناهز 90 عاما.

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وقالت جوليانز إن المشتري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أميركي شاهد جميع أفلام سلسلة جيمس بوند مع أبنائه. وكانت دار المزادات قدرت سعر المسدس من قبل بين 150 و200 ألف دولار.

كما بيعت خوذة صُنعت لتوم كروز في فيلم (توب جن) في المزاد نفسه مقابل 108 آلاف دولار فيما بيع سيف استخدمه بروس ويليس في فيلم (بالب فيكشن) مقابل 35200 دولار.

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