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بيع قمصان لاعبين مشاهير ورؤساء أميركيين بأسعار قياسية

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مايكل جوردان

بيع قمصان لاعبين مشاهير ورؤساء أميركيين بأسعار قياسية

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لوس أنجلوس - رويترز

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قالت دار جوليانز للمزادات إن قمصانا ارتداها لاعبون مثل نجم كرة السلة مايكل جوردان في مناسبات مهمة، وقميصا ارتداه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بيعت بأسعار قياسية خلال مزاد للتذكارات الرياضية الأسبوع الماضي.

وبيع القميص الرسمي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والذي مُنح لجوردان في اليوم الذي وقع فيه لفريق شيكاغو بولز عام 1984 مقابل 320 ألف دولار، وهو أعلى سعر يُباع به قميص لجوردان.

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وقالت دار جوليانز إن قميص كرة السلة الذي ارتداه أوباما عام 1979 خلال عامه الأخير في مدرسة بوناهو في هاواي بيع بسعر قياسي بلغ 192 ألف دولار.

وبيع القميص الأبيض رقم 7 الذي ارتداه لاعب كرة القدم الأميركية السابق كولين كايبرنيك في عام 2011 خلال مباراته الأولى مع فريق سان فرانسيسكو 49 مقابل 128 ألف دولار.

كان كايبرنيك أحد أبرز الشخصيات الرياضية وأكثرها إثارة للجدل في الولايات المتحدة. ففي عام 2016، قام بالركوع خلال عزف النشيد الوطني الأميركي لتسليط الضوء على وحشية الشرطة لتكون تلك اللفتة مصدر إلهام فيما بعد لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" التي تدعو إلى وقف العنف ضد السود.

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