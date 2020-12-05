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ماكرون لأردوغان: التزم بالاحترام في تصريحاتك!

ماكرون وأردوغان في إسطنبول
الرئيسان ماكرون وأردوغان

ماكرون لأردوغان: التزم بالاحترام في تصريحاتك!

الرئيس التركي شن هجوماً لاذعاً على نظيره الفرنسي، ووصفه بأنه "عبء على كاهل فرنسا"، معرباً عن أمله في تخلص بلاده منه قريباً

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دبي - قناة العربية

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الالتزام بالاحترام في تصريحاته، وذلك بعد أن وصفه أردوغان بأنه "عبء على كاهل فرنسا".

وقال الرئيس الفرنسي لموقع "بروت الإخباري" على الإنترنت، إن أردوغان يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي.

وكان الرئيس التركي شن هجوما لاذعا على نظيره الفرنسي، معربا عن أمله في تخلص بلاده منه قريبا.

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وقال إن فرنسا تمر بفترة خطيرة جدا، بسبب رئاسة ماكرون.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، خصوصاً بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومؤخراً جراء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

لكن التوتر تفاقم في أكتوبر عندما شكّك أردوغان بـ"الصحة العقلية" لماكرون، متهماً إياه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام.

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