  • مباشر
اللغة

ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت

Capture
Capture
مرفأ بيروت

ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت

المطعم شعبي وصغير، رخيص الأسعار إلى درجة يمكن معها تناول غداء أو عشاء كامل فيه بسعر قد لا يزيد عن 7 دولارات

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحد أشهر مطاعم لبنان والشرق الأوسط، خرج من أنقاض الدمار الذي لحق به من انفجار مرفأ بيروت، ونفض عنه غبار الركام وعاد إلى الحياة بفضل تبرع مفاجئ جاءه ممن لم يزر لبنان، ولم يكن سمع في حياته بمطعم فيه اسمه Le Chef أصلاً، وهو الممثل والمنتج Russell Crowe الذي عرفناه في 16 فيلما شهيرا من إنتاج هوليوود وغيرها، منها Galdiator الذي لعب فيه دور المصارع "ماكسيموس" وفاز عنه بخمس جوائز عالمية، أهمها الأوسكار.

المطعم شعبي وصغير، رخيص الأسعار إلى درجة يمكن معها تناول غداء أو عشاء كامل فيه بسعر قد لا يزيد عن 7 دولارات، وافتتحه صاحبه فرنسوا باسيل في 1967 بحي "الجميزة" السياحي، طبقا لما "ألمت به "العربية.نت" من الوارد عنه "أونلاين" بعدد من وسائل الإعلام المحلية، وبعضها يذكر أن المطعم الشهير بين اللبنانيين على كافة المستويات، شهد طوال 53 سنة الكثير من الأحداث التي صمد أمام أخطارها، مع ذلك ظل مشرّع الأبواب، حتى طوال 15 سنة من الحرب الأهلية.

إلا أن "لو شيف" لم يقو أمام انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في 4 أغسطس الماضي بالمرفأ، فدمر الانفجار معظمه وشله من الأساس، ومعه دمر منطقة سكنية وتجارية قطرها 8 كيلومترات من العاصمة اللبنانية، لذلك قام أصحاب "لو شيف" والمدمنون على ارتياده بحملة جمع تبرعات، وهو ما يروي بعضه شربل باسيل، ابن مؤسس المطعم الراحل، في مقابلة أجروها معه بعد أسبوع من الانفجار، ونرى قسما منها في الفيديو المعروض.

باسيل الذي ولد بعد عامين من افتتاح المطعم الشهير بمأكولاته "البيتية" الطراز، أصيب عند الانفجار برأسه وساقيه. مع ذلك، نقل اثنين من العاملين في المطعم إلى المستشفى، أحدهما لا يزال يتعافى للآن، فيما عاد الثاني إلى الخدمة بعد افتتاح المطعم هذا الأسبوع، بفضل الحملة التي جمعت 17.800 دولار، منها 5 آلاف جاءت من الممثل راسل كرو.

إكراماً أيضاً للصديق المنتحر

وكان كرو، تعرف إلى محنة المطعم من لبنانيين يقيمان في نيويورك، شاركا أيضا بحملة التبرع، وعلم مما كتباه أن صديقه الإعلامي الأميركي Anthony Bourdain الشهير بجولاته الاستقصائية عن المطاعم حول العالم، زار المطعم في بيروت وتناول الطعام فيه، ثم تحدث عنه وعن "أطباقه الشهية المميزة" في أحد أفلامه الوثائقية عن المطابخ والمأكولات.

الممثل وصديقه المنتحر والمطعم الشعبي
الممثل وصديقه المنتحر والمطعم الشعبي

لأن الممثل النيوزيلندي، المولود قبل 56 سنة، تأثر بما علمه من اللبنانيين وحملتهما للتبرع، لذلك أسرع وتبرع للمساهمة بإنقاذ المطعم الذي اضطر إلى تقليص عدد العاملين فيه من 16 إلى النصف تقريبا، كما كان تبرعه إكراما للصديق الذي قرأت "العربية.نت" في سيرته، أنه انتحر بشنق نفسه قبل عامين في غرفة فندق كان نزيلا فيه قرب مدينة Colmar بأقصى الشمال الشرقي الفرنسي، من دون أن يترك أي رسالة يشرح فيها السبب الذي حمله معه إلى مثواه الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
الكويت: إجراء الكويت: إجراء "مباحثات مثمرة" لحل أزمة مقاطعة قطر
أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد