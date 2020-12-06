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شاهد أميركية تكتشف إصابتها بكورونا وهي تبث الفيديو مباشرة 

كوفيد
كوفيد

شاهد أميركية تكتشف إصابتها بكورونا وهي تبث الفيديو مباشرة 

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لندن- العربية.نت 

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من شعورها فجأة بأحد أكثر الأعراض الدالة على الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهو فقدان حاستي الذوق والشم، اكتشفت المراهقة الأميركية Maryn Short البالغة 19 سنة، أن المستجد تمكن منها من حيث لم تكن تدري.

اشترت كوكتيل قهوة من "ستارباكس" وجلست في سيارتها المتوقفة، وبدأت تصوّر نفسها في بث فيديوي مباشر لحسابها في موقع TikTok لمقاطع الفيديو، لتختبر طعم المشروب ومقدار ما فيه من سكر وكريمة مخفوقة مع 5 ضخات من الفانيلا، إضافة لرشات من رذاذ الكراميل و3 ضخات من شراب الكراميل، كما ومكونات أخرى حادة الطعم إجمالا، إلا أن الشيء الوحيد الذي شعرت به ودب الذعر فيها، هو طعم الإصابة بأشرس فيروس.

الفيديو الذي بثته في حسابها mcfluflu@ بالموقع، لمن يرغب بزيارته، حصل على أكثر من مليون إعجاب حتى الآن، ومثله حصل عليه فيديو آخر صورته وقالت فيه، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" مما رواه عنها موقع Buzzfeed الإخباري الأميركي، إنها أجرت اختبارا فيما بعد أكد إصابتها، فقط من إحساسها بأحد أكثر أعراضه شيوعا.

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