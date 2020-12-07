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شاهد.. مصري يرمي أموالا على المارة في الشارع

موزع الفلوس
موزع الفلوس

شاهد.. مصري يرمي أموالا على المارة في الشارع

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القاهرة - مي عبدالمنعم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء رجل مصري نقودا من شرفة منزله على المارة.

ووفق رواد السوشيال ميديا، فإن هذه الواقعة شهدتها منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وقد انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا كبيرا بين المستخدمين.

وأظهر المقطع، أحد الأشخاص يدعى صبري صدومة يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل شرفة منزله حتى يحصلوا على الأموال، وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

"العربية.نت" تواصلت مع شقيق صاحب الواقعة الذي تبين ان اسمه "صبري صدومة" و هو مهندس بترول متقاعد. واتضح أن واقعة القاء النقود من الشرفة بالأمس هي الثالثة لنفس الشخص خلال 3 أشهر.

وقال شقيقه إن صبري يبلغ من العمر 65 عاماً و يشعر بدنو أجله فيحاول مساعدة الناس بهذه الطريقة الغريبة.

و رغم أن صبري صدومة لديه 7 من الأبناء في مختلف المراحل العمرية قد يكونوا في حاجة لهذه الأموال وبينهم من هم في المرحلة الابتدائية والحضانة إلا انه لا يبالي بنصائح أشقائه وأسرته التي - بحسب شقيقه- تعتبر ذلك امراً مذلاً للعائلة وتطلب منه التوقف عن مساعدةالناس بهذه الطريقة.

وأكد شقيقه أنه ضد توزيع الأموال بهذه الطريقة وأن صدقة السر أفضل من صدقة العلن.

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