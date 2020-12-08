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بتهمة التشهير.. الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية

The newly married Duke and Duchess of Sussex, Meghan Markle and Prince Harry, leaving Windsor Castle after their wedding to attend an evening reception. (Reuters)
الأمير هاري وزوجته ميغان

بتهمة التشهير.. الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية

الصحيفة نشرت مقالا قال إن الأمير لم يعد على اتصال بوحدة قوات خاصة في البحرية البريطانية، منذ تنازله عن واجباته الملكية في وقت سابق من العام

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لندن – رويترز

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قالت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، إن الأمير هاري سيقاضي ناشري صحيفة بريطانية بتهمة التشهير لينضم بذلك إلى زوجته ميغان التي تقاضيهم بشكل منفصل بسبب انتهاك حقوق الطبع وحماية البيانات.

وأحجم متحدث باسم هاري حفيد الملكة إليزابيث عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى "أسوشيتد نيوزبيبرز" التي تنشر صحيفة ميل أون صنداي.

وتقول التقارير المنشورة في عدد من الصحف البريطانية إن محامي هاري رفع قضية تشهير في نهاية نوفمبر بسبب مقال نشرته صحيفة "ميل أون صنداي" في أكتوبر.

ميغان ماركل برفقة الأمير هاري
ميغان ماركل برفقة الأمير هاري

وقال المقال إن الأمير لم يعد على اتصال بوحدة قوات خاصة في البحرية البريطانية والتي كان له علاقة رسمية بها خلال فترة عمله بالبحرية، منذ تنازله عن واجباته الملكية في وقت سابق من العام.

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وعينت الملكة إليزابيث هاري في 2017 برتبة كابتن جنرال في البحرية الملكية. وكان هاري قد خدم في القوات المسلحة لمدة 10 سنوات قبل أن يتولى منصبه الملكي الرفيع بشكل كامل.

وتنازل هاري عن لقبه في مارس عندما انتقل إلى العيش في الولايات المتحدة مع ميغان وابنهما آرتشي، وذلك في إطار ترتيبات خضعت للتفاوض مع الملكة وأفراد كبار آخرين في العائلة المالكة.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية آنذاك إنه كان منزعجا لاضطراره التخلي عن صلاته العسكرية التي يقدرها بشدة.

وتتعلق قضية ميغان على ناشري "ميل أون صنداي" بمقالات نشرت في 2019 تتضمن أجزاء من خطاب كتبته بخط اليد كانت قد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل في 2018.

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