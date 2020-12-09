بحثاً عن مواهب بالدراما.. "أكاديمية MBC" تطلق مبادرة "فكرتي"

أعلنت "أكاديمية MBC"، ذراع التعليم والتدريب في "مجموعة MBC"، عن إطلاق مبادرة "فكرتي"، الهادفة إلى اكتشاف المواهب الكتابية في الدراما وتعزيزها.

تشجّع المبادرة الكُتّاب الطموحين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي على بثّ الحياة في الأفكار المُبدعة من خلال صياغتها في نصوص درامية مكتوبة. وستقوم "مجموعة MBC" بتحويل أفضل النصوص المُقدّمة إلى إنتاجات تلفزيونية درامية متكاملة، تحظى بفرصة العرض على قنوات المجموعة ومنصة "شاهد VIP".

تعليقاً على المبادرة، قالت جنى يماني، الرئيس التنفيذي للأكاديمية والمواهب في "مجموعة MBC" إن "مبادرة "فكرتي" وُلدت انطلاقاً من إيماننا بضرورة دعم المواهب في المملكة، وفي العالم العربي وفي العالم عموماً، وحرصنا على تقديم أفضل محتوى خاصة في مجال الدراما."

وأضافت يماني: "إن اكتشاف ورعاية مواهب العالم العربي هو غاية في الأهمية بالنسبة لنا"، واعدة بتقديم الدعم الأنسب والاستثمار الأفضل لتطوير أفكارهم ونصوصهم المُقدّمة لتتحول إلى إنتاجات تلفزيونية درامية كاملة، مشيرة إلى "أننا متشوقون لاكتشاف هذه المواهب الشابة، وللعمل معاً لتطوير الأفكار لتقديمها كسيناريوهات متقنة وأن لدينا فريقاً متخصصٌاً سيتعاون مع المرشحين المقبولين في مبادرة "فكرتي" و"أكاديمية MBC" لإيصال مشاريعهم إلى شاشاتنا ومنصاتنا".

وختمت يماني بالقول: "نطمح عبر مبادرة "فكرتي" إلى فتح أبواب "مجموعة MBC" وتوفير الفرص للمواهب الواعدة، بإيصال قصصها المتنوعة والمميزة لتنفيذيي المجموعة وذوي الخبرات الحريصين دائماً على تشجيع وإبراز المواهب التي تستحق فرصة الظهور."

ومن جهته، قال علي جابر، مدير عام القنوات التلفزيونية "مجموعة MBC": "من خلال التوسّع في فريق الكُتّاب والمبدعين لدينا، نحن قادرون على تقديم مجموعة من القصص المتنوعة والمثيرة للاهتمام التي تشكّل بمُجملها المحتوى الممّيز الذي ينتظره جمهورنا، وذلك بموازاة تقديم جيل جديد من المواهب الكتابية الدرامية إلى المنطقة". وأشار قائلاً: "إن تعامل هؤلاء الكتّاب مع "مجموعة MBC" يضمن لهم الحقوق الملكية الفكرية الكاملة لأعمالهم، بما يتماشى مع سعينا الدائم لحماية حقوق المحتوى والملكية الفكرية للمبدعين".

وأضاف جابر: "إن هدفنا هو جذب المواهب العربية الواعدة في جميع أنحاء العالم، ودعم قدراتها وصقل مهاراتها وتحصينها كي تصبح عناصر مضيئة في الصناعة التلفزيونية". كما ثمن "جهود جنى يماني من خلال مبادرة "فكرتي" في توفير فرص العمل ومساعدتنا في "مجموعة MBC" على استقطاب المواهب وتطويرها."

وأعرب جاكوب ميجلهد الرئيس التنفيذي للمحتوى في "شاهد" المنضوي تحت مظلة "مجموعة MBC"، عن حماسته لاكتشاف الكُتّاب الجُدد، مشيراً إلى أن "من الضروري توفير منفذ ومنصّة لهؤلاء الكتّاب، إذ يمكننا من خلالهم إحداث الفارق الحقيقي في قطاع الصناعة الدرامية".

وأشار إلى أنه "بات من المهم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى تقديم محتوى فريد، رائد، مُختلف، ومُحَفِّز لفِكر جمهورنا العريض"، معتبراً أن "الجودة هي المفتاح!" وختم ميجلهد بالقول: "مهمتنا هي جعل "شاهدVIP " وجهة رائدة لعرض الإنتاجات العربية التي تتمتع بقيمة مضافة ومواصفات عالمية."

أما بالنسبة للمرشحين الناجحين، فلن يقف الأمر عند رؤية أفكارهم تنتقل إلى الشاشة الصغيرة فحسب، بل ستتاح لهم كذلك فرصة الحصول على جزء من مبلغ صندوق التمويل الجديد المخصص لدعم تلك الإنتاجات الجديدة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" مارك أنطوان داليوين: "إن هذا الصندوق التمويلي الخاص بقيمة 250 ألف دولار هو عبارة عن مساهمة تقدّم بها مشكوراً رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وليد آل ابراهيم، وهي بمثابة إضافة قيّمة لمبادرة "فكرتي"، حيث سيتم استثمار هذا الصندوق في دعم أفضل المشاريع المقدمة إلى "فكرتي". ونحن من جانبنا نترقّب بغاية الحماس والشوق ما سيقدمه شباب المنطقة ومبدعوها من أفكارٍ ومشاريع".