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كاميرا "العربية" تستكشف أكبر فيلا عائمة في العالم

أكبر فيلا على الماء في العالم
للفخامة عنوان.. أكبر فيلا عائمة في المالديف

كاميرا "العربية" تستكشف أكبر فيلا عائمة في العالم

كل وسائل الترفيه متاحة لك في هذا المكان.. أبرزها المنزلقة المائية بطول 19 متراً والتي ستحيي فيك الطفولة

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سونيفا فوشي (المالديف) - هبة صنع الله

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فخامة محبة للطبيعة تجسدها أكبر فيلا عائمة في العالم في منتجع سونيفا فوشي بالمالديف، في قلب المحيط الهندي، حيث تتناثر 8 فلل كسرت المألوف في تصميمها، تبلغ مساحتها أكثر من 850 مترا مربعا، دمجت الاستدامة والترفيه معا.

وعلى نمط الـBIO PHILICHGF البيو فيليا، أي دمج البناء مع الطبيعة تم تصميمها، لم تستخدم الأخشاب الاستوائية الصلبة في عملية بنائها، بل تلك التي تسهل زراعتها وتنمو بسرعة وتمتص الكربون بسهولة كالأرز والصنوبر والبلوط وغيرها.

وتبقى الأسقف القابلة للسحب في بداية اليوم ملاذا للاستيقاظ مع شمس النهار أو الإبحار في مياه فيروزية.

فكل قطعة في هذه الفيلا تم صناعتها من مواد صديقة للبيئة، أو تلك المعاد تدويرها، وتم بناء الفلل على ارتفاع أعلى من ارتفاع الفلل الأخرى تفاديا لارتطام أمواج المحيط في أساساتها ما يقلل من الضجيج والإزعاج.

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وقال مدير أكبر فيلا عائمة في العالم، سونو شيفداساني، إن الفلل المائية التزمت بمعايير البيئة الصارمة، فاستخدمت فيها مواد معاد تدويرها وأحدث التقنيات لتوفير الطاقة وتقليل النفايات، كما تم تأسيسها فوق مياه المحيط دون أن إجراء أي تغييرات على الشاطئ مع الحرص على

توظيف أشخاص مؤهلين لتقييم الموقع جيداً، والتأكد من خلو المنطقة من الشعب المرجانية الحية.

فمادة البلاستيك لا أثر لها هنا استبدلت بعبوات زجاجية، كما أن مقابض الأبواب صنعت من بقايا علب القهوة بعد صهرها وإعادة تشكيلها.

كل وسائل الترفيه متاحة لك في هذا المكان أبرزها المنزلقة المائية بطول 19 متراً، والتي ستحيي فيك الطفولة.

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