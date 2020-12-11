اعتقلوه لرفض ارتداء الكمامة وتعمد البصق.. هذا مبرره

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية شخصاً، رفض ارتداء الكمامة في متجر للإلكترونيات، وتعمد السعال والعطس والبصق في جميع أنحاء المكان، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وعرضت موظفة في المتجر على الرجل مجموعة من الكمامات ليختار واحدة لارتدائها، إلا أنه ألقاها جميعها أرضاً.

ووجهت الشرطة تهمة "السلوك غير المنضبط" لآلتون آشبي، الذي يبلغ من العمر 51 عاماً. وبرر آشبي فعلته بأنه "غير راضٍ عن الخدمة التي حصل عليها"، وفقاً للشرطة.

وفي مارس الماضي، قبضت الشرطة في ولاية كونيكتيكت الأميركية على طبيب، بعد تلقيها بلاغاً من ممرضات يفيد بأنه يتعمد السعال في وجوههن.

واتهمت الشرطة الطبيب المتخصص بجراحة العظام، كوري إدغار، بارتكاب جنحة تقضي باعتقاله.