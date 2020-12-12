شاهد طفلة معجزة.. عمرها 7 سنوات ترفع 80 كلغ

حققت طفلة كندية من الطراز الخارق تدعى روري فان أولف، الفوز في دورة لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأميركية، في فئة وزن ما دون 30 كلغ، وللفئة العمرية 13 عاما.

وروري تبلغ من العمر 7 سنوات، دخلت تاريخ هذه الدورة كأصغر بطلة لرفع الأثقال فيها، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت روري مقاطع فيديو وصورة لها خلال التدريبات الخاصة بها، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، وتمكنت من رفع وزن قدره 80 كلغ.

وتعتبر روري أن ممارستها لرياضة رفع الأثقال مجرد هواية، وتفضل الجمباز الذي تمارسه 9 ساعات في الأسبوع، وترسم الوشم "تاتو" المؤقت على جسدها خلال مشاركتها في البطولات فقط.