اتفاقية شراكة بين "شبكة العربية الإخبارية" و"MBC Media Solutions"

أعلنت "مجموعة MBC" اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة بين "شبكة العربية الإخبارية" و(MMS) MBC Media Solutions ، وهي وحدة الإعلانات التجارية الداخلية التي كانت قد أُنشئت مؤخراً بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة (Engineer Holding Group‘ (EHG’.

في هذا السياق، ستبدأ (MMS) اعتباراً من شهر يناير 2021 ببيع المساحات الإعلانية على "شبكة العربية الإخبارية"، مانحةً بذلك عملاءها فرصة فريدة لتوسيع نطاق وصولهم إلى أكبر شريحة من المشاهدين، وذلك عبر قنوات الشبكة ومنصاتها ومنابرها المتعددة التي تتميز بتنوع أنماط محتواها.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC": "يسعدنا أن تقوم (MMS) بإضافة "شبكة العربية الإخبارية" التلفزيونية ومنصاتها الرقمية إلى قائمة عروضها، إذ يأتي ذلك في سياق التزامنا الدائم بتقديم حلول إعلانية فريدة ومدمجة لعملائنا".

وأضاف آل إبراهيم: "من شأن ذلك أن يتيح لعملائنا الوصول إلى شريحة واسعة ومتنوعة من الجمهور الهدف، عبر قنواتٍ ومنابر إضافية".