شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، وقامت وكالة فرانس برس برصد أبرزهم، حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.

ففي الثاني من يناير رحلت نجوى قاسم (52 عاماً)، وهي واحدة من أبرز المذيعات في العالم العربي.

وفي 10 يناير توفي سلطان عمان قابوس بن سعيد (80 عاماً) بعد توليه الحكم لخمسة عقود.

وفي 26 يناير أيضا توفي كوبي براينت (41 عاماً)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين أن بي أيه في حادث تحطم مروحية.

وفي 31 يناير توفيت ماري هيغنز كلارك (92 عاما)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ"ملكة التشويق" ولها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

وفي 4 فبراير توفيت نادية لطفي (83 عاما)، وهي من نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.

وفي 5 فبراير كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

وفي 25 فبراير توفي حسني مبارك (91 عاما) وهو رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب ثورة 25 يناير في 2011.

وفي 30 مايو توفي حسن حسني (89 عاما)، وهو أحد أبرز نجوم الكوميديا المصرية وصاحب مسيرة تمثيلية استمرت حوالي ستة عقود.

وفي 8 يونيو توفي بيار نكورونزيزا (55 عاما) وهو رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق لشعب الهوتو خلال الحرب الأهلية (1993-2006).

وفي يوليو توفيت رجاء الجداوي (81 عاما)، الممثلة المصرية التي شاركت بحوالي 400 عمل فني، جراء مضاعفات إصابتها بكورونا، وتوفي إنيو موريكوني (91 عاما)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

وفي 8 يوليو توفي أمادو غون كوليبالي (61 عاما)، رئيس وزراء ساحل العاج، فجأة بنوبة قلبية.

وفي 18 سبتمبر توفيت روث بادر غينسبورغ (87 عاما) وهي عميدة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي 29 سبتمبر توفي الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) أمير الكويت منذ 2006، وقد خط مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".

وفي 14 أكتوبر توفي محمود ياسين (79 عاما)، نجم السينما المصرية لعقود.

وفي 31 أكتوبر توفي شون كونري (90 عاما)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بكونه أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند.

وفي 10 نوفمبر توفي صائب عريقات (65 عاما)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 11 نوفمبر توفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاما)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم..

وفي 12 نوفمبر توفي جيري رولينغز (73 عاما)، حاكم غانا لعقدين، كقائد عسكري أولا ثم كرئيس منتخب.

في 25 نوفمبر توفي دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني.

وفي 24 نوفمبر توفي مامادو تانجا (82 عاما)، رئيس النيجر بين 1999 و2010، وفي 25 نوفمبر توفي دييغو مارادونا (60 عاما)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. وكان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

وفي 2 ديسمبر توفي فاليري جيسكار ديستان (94 عاما)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي.

وفي 7 ديسمبر توفي تشاك ييغر (97 عاما)، طيار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.