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طبق الكسكسي.. على قائمة اليونسكو للتراث

الكسكسي
الكسكسي

طبق الكسكسي.. على قائمة اليونسكو للتراث

حدث نادر.. الجزائر والمغرب ومورتانيا وتونس تقدم ملفا مشتركا بعنوان "الكسكسي.. المعارف والمهارات والطقوس"

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دبي - العربية.نت

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سجلت منظمة اليونسكو طبق الكسكسي شمال الإفريقي، الأربعاء ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية.

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وفي حدث نادر، قدمت الجزائر والمغرب ومورتانيا وتونس ملفا مشتركا بعنوان "الكسكسي: المعارف والمهارات والطقوس". ويتكون أساس الطبق من القمح أو الشعير، وتستعمل فيه اللحوم أو السمك والخضار أو الفواكه الجافة باختلاف المناطق والدول.

وعبرت الدول الأربع عن "سعادتها" الأربعاء و"فخرها" بهذا الاعتراف الثقافي، خلال احتفالية رسمية نقلها موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة على تويتر الأربعاء إن "الكسكسي ليس مجرد طبق، لكنه نسق ثقافي وأسلوب حياة".

وأضافت أنه "طقس متجذر منذ قرون، في الأفراح والأتراح، في الاحترام والاحتفاء، في التضامن والدعم، وهو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه".

ولا يشمل الملف أي وصفة محددة لإعداد الطبق، في ما يبدو تجنبا للخلافات بين الدول.

ويحضر الكسكسي في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.

وقدم الملف المشترك في آذار/مارس 2019، وهي المرة الأولى التي توحد فيها أربع دول من المغرب العربي جهودها في موضوع مماثل.

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