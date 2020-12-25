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الشرطة الأميركية تبحث عن زوجين سرقا ثعبانا

ثعبان أمهق
ثعبان أمهق

الشرطة الأميركية تبحث عن زوجين سرقا ثعبانا

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دبي - العربية.نت

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تبحث الشرطة في مدينة بيبودي بولاية ماستشوستس الأميركية عن زوجين هربا ومعهما ثعبان أمهق قيمته 300 دولار من متجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

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في التفاصيل، دخل الزوجان متجر بيتكو حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته الشرطة لصحيفة "سالم نيوز" يوم الأربعاء.

وسأل الرجل موظفًا عما إذا كان يمكنه اللعب بالكرة مع الثعبان الأمهق. فرد الموظف قائلا إن هذا مخالف لسياسة المتجر، فعرض الرجل شراء الثعبان، حسبما قال ضابط الشرطة دنيس بونايتو.

ثم وضع الموظف الثعبان في صندوق وأخذه إلى منطقة التسجيل. وعندما وضع الموظف الصندوق على المنضدة، أخذ الرجل الصندوق وركض هو والمرأة من المتجر وأسرعا في سيارة، وفقا للضابط.

وشوهدت السيارة آخر مرة وهي تتجه نحو مدينة دانفرز في ماستشوستس.

وقالت متحدثة باسم بائع التجزئة في رسالة بالبريد الإلكتروني، "نحن على علم بسرقة ثعبان أليف من متجر بيتكو في بيبودي"، مضيفة أن الإدارة تتعاون مع السلطات.

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