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شاهد جلسة تمارين رياضية جمعت رونالدو وولي عهد دبي

ولي عهد دبي ورونالدو
ولي عهد دبي ورونالدو

شاهد جلسة تمارين رياضية جمعت رونالدو وولي عهد دبي

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لندن- العربية.نت 

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نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو على حسابه في موقع Instagram مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما يمارسان تمارين رياضية في دبي، ونشر النجم الكروي صورة مماثلة أيضا في حسابه بالموقع الذي يتابعه فيه 284 مليون متابع، ونالت حتى فجر اليوم الجمعة أكثر من 5 ملايين و500 ألف إعجاب.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد على مقطع الفيديو، وهما يجريان على جهاز المشي، بعبارة: "مع الأفضل" فيما عبر هداف نادي "يوفينتوس" الإيطالي في الصورة التي نشرها صباح أمس الخميس، وتجمعه في تمرين رياضي مشترك مع الشيخ حمدان بن محمد، عن سعادته بالتواجد مع ولي عهد دبي.

وكان كريستيانو رونالدو وصل الأربعاء للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز "غلوب سوكر" المقرر إقامته الأحد المقبل في فندق "أرماني برج خليفة" بمشاركة نخبة من نجوم العالم.

كما يقضي رونالدو أيضا إجازة مع أسرته في المدينة المفضلة لديه، وفيها حصل على سيارة لاستخدامه، نراها في الفيديو المعروض أعلاه تحمل لوحتها رمز CR7 اختصارا لاسم كريستيانو مع رقم 7 الخاص بقميصه الكروي.

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