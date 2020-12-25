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في رسالة قبل 9 عقود.. طفل يطلب هذه الهدايا من سانتا كلوز

تعبيرية - سانتا كلوز

في رسالة قبل 9 عقود.. طفل يطلب هذه الهدايا من سانتا كلوز

العثور على رسالة من طفل فرنسي إلى سانتا كلوز.. وهذا ما طلبه!

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دبي - العربية.نت

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عثر علماء آثار خلال عمليات تنقيب في مبانٍ بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "قبل أيام من الميلاد"، على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى سانتا كلوز في ثلاثينيات القرن الماضي من دون أن يرسلها.

وذكرت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على "فيسبوك": "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".

كما عثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال نبش أثرية الأسبوع الماضي في مطاحن في ستراسبورغ ومدينة إيلكيرش-غرافنستادن المجاورة.

ووقعوا على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضي، لكنها كلها في وضع سيئ بسبب التعفن والقوارض. وتضم هذه القطع صورا عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.

ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل" الذي أكد الطفل صاحب الرسالة أنه "يحبه من كل قلبه"، مشددا على رغبته في اعتماد "سلوك حسن لإرضاء أمي وأبي".

وطلب الطفل في الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة" (لعبة كاروسيل).

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