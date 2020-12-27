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صورة العسكري الذي قتل 3 أشخاص بالرصاص في ايلينوي

القاتل ونادي البولينغ

صورة العسكري الذي قتل 3 أشخاص بالرصاص في ايلينوي

الهجوم المسلح جرى في خانة داخل نادي البولينغ وأسفر عن إصابة مراهقين  اثنين وبالغ آخر

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لندن- العربية.نت ووكالات

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عسكري أميركي، من ولاية فلوريدا، اسمه Duke Webb وعمره 27 سنة، اعتقلته السلطات الأميركية اليوم الأحد ووزعت صورته قبل قليل، هو من أطلق النار أمس السبت في ناد للبولينغ بمدينة Rockford بولاية "ايلينوي" الأميركية وقتل 3 أشخاص، بحسب ما نقلت الوكالات عن قائد شرطة المدينة، دانييل أوشي.

قال أوشي أيضا، إن أجهزة الأمن توصلت إلى استنتاج يشير إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع مساء في نادي البولينغ، جرى في خانة داخل النادي وأسفر عن مقتل 3 رجال مسنين وإصابة مراهقين اثنين وبالغ آخر، وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على ويب المجند في القوات البرية بالجيش.

كما ذكر قائد الشرطة أن الادعاء اتهامات رسمية بقتل 3 أشخاص ومحاولة قتل 3 آخرين، الا أن قائد الشرطة لم يوضح دوافع الهجوم، لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن ويب لم يخطط مسبقا لفتح النار وهو لم يعرف الأشخاص الموجودين في المبنى.

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