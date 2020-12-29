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جندي إسرائيلي يظهر في فيديو وهو يسرق من محل فلسطيني

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جندي إسرائيلي يظهر في فيديو وهو يسرق من محل فلسطيني

عاقبه الجيش بالسجن 28 يوما، منها 14 وراء القضبان والباقي تحت المراقبة

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت 

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اعترف الجيش الإسرئيلي، اليوم الثلاثاء، أن قائد "لواء المظليين" عاقب أحد جنوده بالسجن 28 يوما، منها 14 تحت المراقبة، بعد أن رصدته كاميرا للمراقبة الداخلية، وهو يسرق علبة سجاير من متجر صاحبه فلسطيني قرب معسكر للجيش بشمال الضفة الغربية، وفقا لما ألمت "العربية.نت" بتفاصيله مترجمة من موقع Kikar HaShabbat أو "ساحة السبت" الإخباري الإسرائيلي، إضافة إلى ما ذكره فلسطينيون معززا بالفيديو في مواقع التواصل.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي "سيتم فحص تاريخ خدمته في الحرب" بعد انتهاء عقوبته، معتبرا "أن الحادث غير عادي وغير قانوني"، وعلم به الجيش بعد أن انتشر خبره في بعض مواقع التواصل، فاحتجز الجندي الذي اعترف أثناء محاكمته الفورية بالسرقة، وقال إنه لم يخرج من المحل بعلب السجاير، بل ألقاها من الكشك بعد أن أدرك أنه كان مخطئًا"، ثم أعرب عن أسفه على ما فعل.

أما الخبر من الجانب الفلسطيني، فورد فيه أن السرقة تمت أثناء اقتحام بلدة "بجع" في جنين، وأن قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية" ذكرت الخبر مساء اليوم الثلاثاء، وقالت إن السرقة تمت خلال عمليات اعتقال لبعض المطلوبين بالضفة، وأن الجندي تم طرده من الوحدات القتالية، وحكم عليه بالسجن لمدة 28 يوما، منها 14 يوما سجنا فعليا.

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