إسرائيلي تم تطعيمه بلقاح "فايزر" صباح أمس الاثنين، وبعد ساعتين داهمته نوبة قلبية فارق على إثرها الحياة، واعترف مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، بوفاته مستبعداً في الوقت نفسه وجود علاقة بين تناوله اللقاح وموته المفاجئ.

ورد في بيان أصدرته الوزارة عن الرجل البالغ 75 سنة، أنه "كان يعاني من أمراض سابقة، ومن أزمات قلبية في الماضي" بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من خبر نشرته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإنجليزية اللغة، وفيه ذكرت أن حيزي ليفي، أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة رئيس "وحدة الأمان" بوزارة الصحة.

ولما عاد إلى منزله

وكان الرجل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، تلقى اللقاح في عيادة تابعة لخدمة Clalit الصحية في بلدة "بيسان" المعروفة للإسرائيليين باسم Beit She'an البعيدة 40 كيلومترا عن مدينة الناصرة في منطقة الجليل، وانتظر بعض الوقت في العيادة، للتأكد من عدم تعرضه لأعراض جانبية ومضاعفات، وعندما شعر بتحسن، أطلق القيّمون على العيادة سراحه.

ولما عاد إلى منزله في البلدة، داهمته نوبة قلبية، أصبح معها أول إسرائيلي يفارق الحياة بعد تلقيه لقاحا ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة 3256 وإصابة أكثر من 407 آلاف إسرائيلي حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما وجدته "العربية.نت" في الموقع الأكثر رصدا للإصابات والوفيات "الكورونية" بدول ومناطق العالم يوما بعد يوم، وهو التابع لجامعة Johns Hopkins الأميركية.