  • مباشر
اللغة

إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح

...
...
لقاح كورونا

إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

إسرائيلي تم تطعيمه بلقاح "فايزر" صباح أمس الاثنين، وبعد ساعتين داهمته نوبة قلبية فارق على إثرها الحياة، واعترف مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، بوفاته مستبعداً في الوقت نفسه وجود علاقة بين تناوله اللقاح وموته المفاجئ.

ورد في بيان أصدرته الوزارة عن الرجل البالغ 75 سنة، أنه "كان يعاني من أمراض سابقة، ومن أزمات قلبية في الماضي" بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من خبر نشرته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإنجليزية اللغة، وفيه ذكرت أن حيزي ليفي، أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة رئيس "وحدة الأمان" بوزارة الصحة.

ولما عاد إلى منزله

صحيفة مفضلة لترمب تدير له ظهرها.. بافتتاحية من العيار الثقيل أميركا صحيفة مفضلة لترمب تدير له ظهرها.. بافتتاحية من العيار الثقيل

وكان الرجل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، تلقى اللقاح في عيادة تابعة لخدمة Clalit الصحية في بلدة "بيسان" المعروفة للإسرائيليين باسم Beit She'an البعيدة 40 كيلومترا عن مدينة الناصرة في منطقة الجليل، وانتظر بعض الوقت في العيادة، للتأكد من عدم تعرضه لأعراض جانبية ومضاعفات، وعندما شعر بتحسن، أطلق القيّمون على العيادة سراحه.

ولما عاد إلى منزله في البلدة، داهمته نوبة قلبية، أصبح معها أول إسرائيلي يفارق الحياة بعد تلقيه لقاحا ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة 3256 وإصابة أكثر من 407 آلاف إسرائيلي حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما وجدته "العربية.نت" في الموقع الأكثر رصدا للإصابات والوفيات "الكورونية" بدول ومناطق العالم يوما بعد يوم، وهو التابع لجامعة Johns Hopkins الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات
بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 

الأكثر قراءة

مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
نيويورك تايمز: تركيا على وشك الانفجار وأردوغان يواجه أوقاتاً حرجة نيويورك تايمز: تركيا على وشك الانفجار وأردوغان يواجه أوقاتاً حرجة

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد