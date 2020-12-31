  • مباشر
اللغة

بايدن اختار طبيباً لبناني الأصل كمنسق للقاحات وتسريع التطعيم

الدكتور بشارة شقير، هاجر في 1997 إلى أميركا
لقاح كورونا

بايدن اختار طبيباً لبناني الأصل كمنسق للقاحات وتسريع التطعيم

الدكتور بشارة شقير متخرج من الجامعة الأميركية في بيروت، حيث ولد قبل 47 سنة

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عين الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، طبيبا لبناني الأصل كمنسق عام بفريق يضم 9 أطباء ومتخصصين، للاهتمام باللقاحات المكافحة "كورونا" المستجد، هو الدكتور "بشارة شقير" المدير التنفيذي منذ 2016 لشبكة غير ربحية وموصوفة بأنها أكبر نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وهي Kaiser Permanente التي احتفلت هذا العام بمرور 75 سنة على تأسيسها في مدينة Oakland المستمر مقرها الرئيسي فيها للآن بولاية كاليفورنيا.

شقير، المتخصص أصلا بالطب العائلي، هاجر إلى الولايات المتحدة عام تخرجه في 1997 من الجامعة الأميركية في بيروت، حيث ولد قبل 47 سنة، وهو سيصبح المسؤول الأول عن تنسيق اللقاحات والفحوص واستراتيجية سلاسل التوريد، خصوصا أنه سبق وتولى منصب مفوض مديرية الصحة العامة بشيكاغو، فاكتسب خبرة في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، مما جعله يحصل على 6 جوائز، منها جائزة شيكاغو 2012 لما دون سن الأربعين. كما اختاروه في 2019 بين الخمسين الأكثر تأثيراً في المجال الصحي الأميركي.

وسبق أن أجرت قناة LBC التلفزيونية اللبنانية، مقابلة في 2018 مع الدكتور شقير، لمناسبة ترشيحه ذلك العام ليكون واحدا من 50 شخصية أكثر تأثيرا في المجال الصحي الأميركي، فاختاروه في 2019 فعلا، وهو فيديو وجدته "العربية.نت" في موقع "يوتيوب" وفيه نجد المزيد من المعلومات عن شقير الذي قد يتبع سياسة تسريع تطعيم ما أمكن من الأميركيين البالغين أكثر من 330 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يلعب شقير وفريقه، دورا مهما في التصدي للوباء، عبر تنسيق اللقاح وفي استجابة بايدن للوباء المتفاقم، على حد ما ذكره موقع Politico الإخباري الأميركي أمس الأربعاء، وبخبره ورد أن تلقيح أغلب الأميركيين قد يستغرق سنوات، إذا استمر الوضع على معدلات التوزيع اللقاحي حاليا. لأن مليوني شخص فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاحين اعتمدتهما السلطات، أي أقل بكثير مما وعد الرئيس ترمب بتطعيمهم قبل نهاية 2020 الذي ينتهي اليوم، لذلك عين بايدن هذا الفريق لتسريع الاستجابة وتوزيع اللقاحات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا
صور مبهرة.. فنان مصري ينحت أبرز الآثار على أقلام الرصاص صور مبهرة.. فنان مصري ينحت أبرز الآثار على أقلام الرصاص

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.. 3 انفجارات تهز مطار عدن
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد