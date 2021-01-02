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تعشق الشوكولاتة.. أكبر معمرة على الأرض تحتفل بعيدها الـ118

اليابانية كاني تاناكا، أكبر معمرة في العالم

تعشق الشوكولاتة.. أكبر معمرة على الأرض تحتفل بعيدها الـ118

اليابانية كاني تاناكا قالت إنها تأمل أن تعيش حتى عمر 120 عاماً

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العربية.نت

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احتفلت اليابانية، كاني تاناكا، أكبر معمرة في العالم، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، السبت، بعيد ميلادها الـ118.

اليابانية كاني تاناكا
اليابانية كاني تاناكا

وبحسب صحيفة "جابان تايمز" Japan Times، فإن تاناكا المولودة بتاريخ 2 يناير 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا، غرب اليابان، دخلت السبت عامها الـ118، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

أكبر معمرة في العالم
أكبر معمرة في العالم

ووسط مشاعر السعادة والفرح خلال الاحتفال، قالت تاناكا إنها تأمل أن تعيش حتى عمر 120 عاما.

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وبحسب المسؤولين في المركز، فإن تاناكا "تمارس التمارين الرياضية اليومية بانتظام، وتلتزم بتناول وجبات الطعام في أوقاتها"، وتتمتع بشهية جيدة وتحب الشوكولاتة وشرب الكولا.

وحين سُلت عن السر وراء تمتعها بصحة جيدة لكي تصبح أكبر معمرة على الأرض، أجابت تاناكا بالقول: "تناول الطعام اللذيذ والدراسة"، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تعيش إلى سن 120 عاما.

وأوضح المسؤولون في المركز أنه لا يُسمح لتاناكا بمقابلة أفراد من عائلتها بسبب تدابير جائحة كورونا. إلا أن حفيدتها إيجي ترى أن الوضع صعب بسبب جائحة كورونا، لكن "كاني سعيدة وتستمتع بحياتها".

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