شاهد.. حفرة تبتلع سيارة وتقتل قائدها في الأسكندرية

شهد حي العامرية غرب محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، هبوطا أرضيا مفاجئا تسبب في سقوط سيارة ما تسبب في مصرع قائد السيارة الخاصة بعد سقوطها في حفرة كبيرة نتجت عن الهبوط الأرضي المفاجئ.

هبوط أرضي

في التفاصيل، تلقت غرفة عمليات حي العامرية بلاغاً يفيد بحدوث هبوط أرضي في قرية طيبة1 بمنطقة النهضة في حي العامرية، وبعد توجه مسؤولي الحي، ورئيس حي العامرية، والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وجدوا بعد الفحص أن الهبوط الأرضي تسبب في حفرة كبيرة سقطت بها إحدى السيارات الخاصة، ما تسبب في وفاة قائد السيارة.

ومن جهته صرح رئيس حي العامرية أن كل الجهات المعنية في الحي تواجدت بموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفحص لمعرفة أسباب الهبوط الذي نتج عنه حفرة كبيرة. كما تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العامرية، لبدء النيابة العامة عملية التحقيق.