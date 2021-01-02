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وضع نجم الكيبوب لي سومان ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة 2020

[SM] Executive Producer Soo-Man Lee Image 2
لي سومان

وضع نجم الكيبوب لي سومان ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة 2020

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دبي - أشواق العتولي

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كشفت مجلة Variety الأميركية الشهيرة عن قائمة الشخصيات القيادية المؤثرة هذا العام في عالم الترفيه والأعمال في جميع أنحاء العالم. كرمت خلالها 500 القادة الأكثر نفوذا وما حققته من إنجازات في 2020.

تضمنت قائمة Variety500 العديد من الشخصيات العالمية أبرزها مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة نتفلكس ريد هاستينغز، والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك.

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5 صور

وفي هذا العام جاء المنتج التنفيذي لي سومان، الملقب بأيقونة صناعة الكيبوب ونجوميته حول العالم، الكوري الوحيد الذي تمكن من دخول القائمة لـ 4 سنوات متتالية!

قدم فريق Variety لي سومان بـ "الرائد في إدارة فن الكيبوب المعاصر وتأثيره حول العالم" فهو المؤسس لشركة SM الترفيهية الرائدة في عالم صناعة الكيبوب منذ عام 1995 ومن ساهمت أيضا في تشكيل جماهيريته الكبيرة في آسيا وصولا إلى أميركا ومن ثم حول العالم.

أول فرقة أقامت حفلا غنائيا لفن الكيبوب في السعودية هي سوبر جونيور التابعة لشركة SM الترفيهية لتكشف بدورها عن شعبية هذه الصناعة وجماهيرتها الكبيرة في المملكة والوطن العربي. فالعديد من فرق الكيبوب المؤثرة حول العالم كـEXO وTVXQ أنتجها لي سومان.

2 صور
2 صور

وفي الآونة الأخيرة، أنشأ سومان فرقة SuperM الملقبة بـ Avengers of K-pop تضم أبرز الفنانين من شركة SM الترفيهية لتحقق بدورها نجاحا وحضورا كبيرا في الولايات المتحدة. الفرقة صورت أول فيديو تصويري لانطلاقتها العالمية في مدينة دبي وبمفهوم مستقبلي.

كما كان المنتج التنفيذي لي سومان أول كوري يفوز بجائزة 2016 Asia Game Changer التي تمنحها جمعية آسيا في الولايات المتحدة، تكريما للجهود الذي أحدثها في الترويج العالمي لثقافة البوب الكورية وتغيير مشهد صناعة الثقافة العالمية مع الموجة الكورية.

بجانب ذلك أثبت سوومان نفوذه العالمي كأول شخصية ثقافية تحصل على الجائزة الدبلوماسية في عام 2017، والكوري الوحيد في "قائمة بيلبورد إمباكت 2020" وحصل أيضًا على جائزة "داسان" في كوريا عن فئة إدارة الشركات الناشئة.

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