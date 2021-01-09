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واقعة ولا أغرب.. عاد لزوجته بعد أيام من دفنه

جثمان تعبيرية
تعبيرية

واقعة ولا أغرب.. عاد لزوجته بعد أيام من دفنه

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دبي - العربية.نت

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في حادثة غريبة وقعت تفاصيلها في هندوراس، عاد رجل إلى عائلته بعد مرور أربعة أيام على جنازته، الأمر الذي سبب لزوجته صدمة كبيرة.

وتعود الحادثة إلى آخر ديسمبر الماضي، حيث تلقت فيكتوريا سارمينتو اتصالاً من مستشفى "أوكسيدنت" في هندوراس يفيد بوفاة زوجها البالغ من العمر 65 من تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

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وتوجهت الزوجة المفجوعة بوفاة زوجها إلى المشرحة الخاصة بالمستشفى، للتعرّف على جثة زوجها.

وبالفعل فقد أكدت فيكتوريا أن الجثة تعود لزوجها، واستخرجت عقب ذلك تصريحاً بالدفن.

ثم نقلت فيكتوريا الجثة لتدفن في بلدة سان نيكولاس في كوبان، غرب البلاد، حيث وري الجثمان الثرى بالفعل.

وكانت المفاجأة الصاعقة بالنسبة لفيكتوريا، هي ظهور زوجها بعد أربعة أيام من الجنازة، بعدما عُثر عليه في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة.

وتقول الصحيفة إن الزوج كان في نزهة عندما سقط أرضاً، وظلّ أياماً غير قادر على النهوض ومن دون طعام.

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