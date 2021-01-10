اعتقال "ذو القرنين" وزميله سارق منصة بيلوسي يوم غزو الكونغرس 

الأميركي Jake Angeli المناصر لترمب، والذي ظهر بقرني جاموس حين شارك باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي في واشنطن، اعتقلته الشرطة يوم الجمعة بعد بحث عنه لم يكن سهلا، طبقا لما يتضح من جهود يبذلها FBI لمطاردة عشرات نشر صورهم في موقعه، وقال إنه يسعى لاعتقالهم.

والاسم الحقيقي لأنجلي، هو Jacob Anthony Chansley المولود قبل 32 سنة في ولاية أريزونا، على حد الوارد عنه اليوم بوسائل اعلام أميركية، نقلت أن المحققين يشتبهون بأنه واحد ممن حطموا نوافذ في المبنى، تسلل من أحدها الى الكونغرس عنوة، وهو ما ورد بشأنه في تقرير سابق نشرته عنه "العربية.نت" الخميس. كما وقع بقبضة الشرطة أيضا زميله Adam Christian Johnson الذي ظهر في صورة وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد أن اقتحم مكتبها وسرقها منه كغنيمة.

سارق المنصة أب لخمسة أطفال

وزارة العدل الأميركية، هي من أعلنت السبت عن اعتقال أنجلي الذي أصبح شهيرا بلقب "ذو القرنين" بعد ظهوره بهما وهو عاري الصدر، مطلي الوجه بألوان العلم الأميركي، ومعتمرا قبعة من فرو حيوان، وهو ملاحق الآن بدخوله تسللا "الى مكان محظور، من دون تصريح قانوني، مارس فيه عنفا وسلوكا غير منضبط" اشارة الى "الكابيتول" وعبثه فيه.

أما السارق منصة بيلوسي، فاقتادوه بعد اعتقاله الى سجن بمقاطعة Pinellas في ولاية فلوريدا، بعد مثوله أمس أمام قاض طلب أن يمثل الاثنين أمام محكمة في مدينة "تامبا" بفلوريدا، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من موقع صحيفة Tamps Bay Times الأميركية، حيث يتوقعون اتهامه بالسرقة والعبث بأملاك عامة، كما بدخوله من دون تصريح الى مقر حكومي، وهو أب لخمسة أبناء من زوجته المقيمة معه في مدينة Parrish بفلوريدا، حيث ولد قبل 36 سنة.