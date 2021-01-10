  • مباشر
اللغة

اعتقال "ذو القرنين" وزميله سارق منصة بيلوسي يوم غزو الكونغرس 

ذو القرنين، كما ظهر داخل الكونغرس

اعتقال "ذو القرنين" وزميله سارق منصة بيلوسي يوم غزو الكونغرس 

الاسم الحقيقي لأنجلي، هو Jacob Anthony Chansley المولود قبل 32 سنة في ولاية أريزونا

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الأميركي Jake Angeli المناصر لترمب، والذي ظهر بقرني جاموس حين شارك باقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي في واشنطن، اعتقلته الشرطة يوم الجمعة بعد بحث عنه لم يكن سهلا، طبقا لما يتضح من جهود يبذلها FBI لمطاردة عشرات نشر صورهم في موقعه، وقال إنه يسعى لاعتقالهم.

والاسم الحقيقي لأنجلي، هو Jacob Anthony Chansley المولود قبل 32 سنة في ولاية أريزونا، على حد الوارد عنه اليوم بوسائل اعلام أميركية، نقلت أن المحققين يشتبهون بأنه واحد ممن حطموا نوافذ في المبنى، تسلل من أحدها الى الكونغرس عنوة، وهو ما ورد بشأنه في تقرير سابق نشرته عنه "العربية.نت" الخميس. كما وقع بقبضة الشرطة أيضا زميله Adam Christian Johnson الذي ظهر في صورة وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد أن اقتحم مكتبها وسرقها منه كغنيمة.

سارق المنصة أب لخمسة أطفال

وزارة العدل الأميركية، هي من أعلنت السبت عن اعتقال أنجلي الذي أصبح شهيرا بلقب "ذو القرنين" بعد ظهوره بهما وهو عاري الصدر، مطلي الوجه بألوان العلم الأميركي، ومعتمرا قبعة من فرو حيوان، وهو ملاحق الآن بدخوله تسللا "الى مكان محظور، من دون تصريح قانوني، مارس فيه عنفا وسلوكا غير منضبط" اشارة الى "الكابيتول" وعبثه فيه.

آدم كريستيان جونسون، مبتهجا بسرقته منصة نانسي بيلوسي من مكتبها
آدم كريستيان جونسون، مبتهجا بسرقته منصة نانسي بيلوسي من مكتبها

أما السارق منصة بيلوسي، فاقتادوه بعد اعتقاله الى سجن بمقاطعة Pinellas في ولاية فلوريدا، بعد مثوله أمس أمام قاض طلب أن يمثل الاثنين أمام محكمة في مدينة "تامبا" بفلوريدا، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من موقع صحيفة Tamps Bay Times الأميركية، حيث يتوقعون اتهامه بالسرقة والعبث بأملاك عامة، كما بدخوله من دون تصريح الى مقر حكومي، وهو أب لخمسة أبناء من زوجته المقيمة معه في مدينة Parrish بفلوريدا، حيث ولد قبل 36 سنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عن كورونا المتحور واللقاح.. الصحة العالمية تجيب عن أسئلة محيّرة عن كورونا المتحور واللقاح.. الصحة العالمية تجيب عن أسئلة محيّرة
أحد رفاق أحد رفاق "مدرسة المشاغبين".. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا
بعد أسبوع من تلقيها اللقاح.. كورونا يصيب ممرضة! بعد أسبوع من تلقيها اللقاح.. كورونا يصيب ممرضة!
أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!
بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي
شاهد.. أول سيارة قطرية تدخل السعودية عبر منفذ سلوى شاهد.. أول سيارة قطرية تدخل السعودية عبر منفذ سلوى
بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية

قبل أن تذهب

القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر
القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر

اكتشف المزيد